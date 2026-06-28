El Mundial ya es un éxito para Sudáfrica pero Broos dice que sus jugadores quieren quedarse más tiempo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur

La participación de Sudáfrica en el Mundial ya es todo un éxito tras haber alcanzado por ‌primera vez la fase ‌eliminatoria, pero el seleccionador Hugo Broos dijo el sábado que su equipo tiene ganas de más de cara al partido ante Canadá en los dieciseisavos de final.

El equipo de Broos se enfrentará a Canadá en Los Ángeles el domingo tras clasificarse en la fase de grupos con una sorprendente victoria ​por 1-0 sobre Corea ⁠del Sur, y el belga dijo que alcanzar la ‌fase eliminatoria había cumplido el objetivo inicial del ⁠equipo.

"Creo que ya podemos decir que ⁠el Mundial es un éxito para nosotros", dijo Broos a los periodistas.

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"Todo el mundo esperaba y deseaba que llegáramos a la ⁠segunda ronda. Estamos en la segunda ronda. Pero eso ​no significa que ahora estemos contentos y ‌que simplemente juguemos el partido de ‌mañana y nos vayamos a casa. Una vez que ⁠estás ahí, quieres más".

Broos señaló que Sudáfrica tendría que reproducir el nivel y la mentalidad que mostró ante Corea del Sur si quería superar a Canadá, a la que describió ​como un ‌equipo físicamente imponente que presiona de forma agresiva y deja poco tiempo al rival para controlar el balón.

"Todos van detrás del mismo objetivo", dijo. "En el momento en que pierden el balón, todos quieren recuperarlo. Es ⁠muy difícil jugar contra un equipo así".

Sudáfrica, sin embargo, ha ido creciendo a lo largo del torneo tras perder su primer partido ante México en el estadio Azteca, y Broos dijo que la experiencia de jugar en el escenario más importante había ayudado a su equipo a adaptarse.

"El primer partido nos vino muy bien", ‌dijo. "Ahora creemos en nosotros mismos".

A sus 74 años, Broos también reconoció que es probable que este sea su último Mundial y dio a entender que podría suponer el final de su carrera como entrenador.

Dijo que echaba de menos a su familia y ‌a sus nietos en Bélgica, pero bromeó diciendo que, tras la victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur, su mujer le había ‌dado permiso para ⁠prolongar su estancia.

"Me dijo: 'Puedes quedarte otra semana, no hay problema'", explicó Broos.

Independientemente de si resulta ser ​su último Mundial o no, Broos dijo que sus jugadores estaban decididos a prolongar la aventura al menos un partido más.

Con información de Reuters