Babasonicos presentó Cuerpos, Vol. 1 en el Movistar Arena: un show que miró al futuro sin olvidar el pasado

Babasónicos presentó Cuerpos, Vol. 1 en el Movistar Arena: un show que miró al futuro sin olvidar el pasado / Foto: Cecilia Salas.

Babasonicos tocó por segunda noche consecutiva en el Movistar Arena y terminó confirmando que el envión creativo de Cuerpos, Vol. 1, su nuevo disco, no solo está intacto, sino que elevó todavía más una puesta en escena que ya había sorprendido en los dos Ferro de 2025.

Si aquellos shows marcaron el regreso de la banda a los grandes escenarios para mostrar su nuevo material, esta vez todo se sintió más sólido. Más relajado. Más preciso. El sonido fue impecable, la banda se mostró afilada y el show fluyó con una naturalidad que solo tienen los grupos que atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera.

Y quien mejor reflejó ese estado fue Adrián Dárgelos. El cantante estuvo especialmente comunicativo durante toda la noche. Sonrió, agradeció en varias oportunidades el acompañamiento del público y habló bastante más de lo habitual entre canción y canción.

Se lo notó disfrutando del momento, casi celebrando junto a las casi 15 mil personas que colmaron el estadio una nueva etapa de la banda. Antes de despedirse dejó una promesa que disparó otra ovación: "Nos vemos en octubre", en referencia al próximo Movistar Arena que Babasónicos ya tiene anunciado para el 16 de ese mes.

Cómo fue la presentación de Cuerpos, Vol.1 en el Movistar Arena

El comienzo fue una declaración de principios. "Revelaciones aparte" y "Tiempo off", dos de las nuevas composiciones, abrieron una noche que nunca perdió intensidad. Pero rápidamente apareció una de las grandes sorpresas del recital: la enorme presencia de Mucho (2008).

A dieciocho años de su lanzamiento, el álbum de 2008 tuvo un protagonismo inesperado y emocionante. Sonaron "Pijamas", "Yo anuncio", "Las demás", "Estoy rabioso", "Microdancing" y "Como eran las cosas", seis canciones que despertaron una reacción inmediata del público y demostraron que ese disco envejeció como pocos dentro del catálogo de Babasonicos. Más que un rescate nostálgico, fue una reivindicación de uno de los trabajos más sofisticados de la banda.

Babasonicos tocó por segunda noche consecutiva en el Movistar Arena / Foto: Cecilia Salas.

El resto del repertorio mantuvo el equilibrio entre el presente y los clásicos inevitables. Hubo espacio para "Fizz", "Putita", "Risa", "Yegua", "Carismático", "El colmo", "La pregunta", "Bye Bye" y "¿Y qué?", canciones que ya forman parte del ADN del rock argentino y que el público cantó de principio a fin.

También brilló el nuevo material. Temas como "Advertencia", "Miau", "Maracuyá", "Labios apilados" y "Cocos" demostraron que Cuerpos, Vol. 1 ya encontró su lugar natural dentro del repertorio y convive con absoluta naturalidad junto a los clásicos de distintas épocas.

Más de tres décadas después de su nacimiento, Babasonicos sigue haciendo algo que muy pocas bandas consiguen: no depender únicamente de la nostalgia. Cada disco nuevo amplía su universo en lugar de repetir fórmulas. Y si Ferro había dejado la sensación de que el grupo atravesaba un gran momento, este segundo Movistar Arena fue la confirmación definitiva.