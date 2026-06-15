Adrián Dárgelos se accidentó en pleno show y se volvió viral: qué le pasó al músico

Adrián Dárgelos se cayó en un show de Babasónicos.

El Predio Ferial de Comodoro Rivadavia se convirtió en el escenario de un momento de tensión este fin de semana, en el marco del masivo concierto que Babasónicos estaba brindando ante una multitud de seguidores. La velada transcurría con total normalidad hasta que un fuerte golpe sufrido por el líder del grupo, Adrián Dárgelos, paralizó por unos instantes a los asistentes, quienes temieron que la situación revistiera una gravedad mayor a la que finalmente tuvo.

La situación imprevista se desencadenó justamente mientras sonaban los primeros acordes de Microdancing, uno de los cortes de difusión más bailables e icónicos de la discografía del conjunto. Fiel a su estilo histriónico y dinámico sobre las tablas, el cantante se alejó de la zona central de la estructura para dirigirse hacia las pasarelas ubicadas en las inmediaciones de las vallas de contención, un recurso técnico diseñado habitualmente para que los músicos puedan estrechar el vínculo directo y cantar cara a cara con sus fans.

Fue en ese desplazamiento donde Dárgelos dio un paso en falso, perdiendo por completo la estabilidad y precipitándose al vacío hacia un sector considerablemente más bajo que el nivel del escenario principal. Por supuesto que la caída fue registrada de forma nítida y desde múltiples ángulos por las cámaras de los teléfonos celulares del público.

A pesar del impacto y del desconcierto inicial que se apoderó tanto de los espectadores como de los operarios de seguridad, la alarma generalizada se disipó velozmente. Demostrando una notable capacidad física y un profesionalismo a prueba de accidentes, el vocalista logró ponerse de pie por su propia cuenta apenas unos segundos después del porrazo, acomodándose la ropa y reanudando la melodía sin dar señales de dolor ni solicitar asistencia médica de urgencia.

Las imágenes del imprevisto no tardaron en expandirse de manera exponencial por las distintas redes sociales a los pocos minutos de ocurrido el hecho, llevando tranquilidad a toda la comunidad de seguidores al constatar que el cantante pudo terminar el recital sin ningún tipo de secuelas físicas.

Babasónicos.

Cómo fue el show de Babasónicos en Ferro

En diciembre del año pasado, la banda de pop/rock se presentó en Ferro en una función signada por una atmósfera de festejo, melancolía y una notable sintonía entre los asistentes y la agrupación, que demostró un sólido presente. La apertura del espectáculo estuvo ligada a la actualidad discográfica de la banda mediante la interpretación de Advertencia, composición de reciente lanzamiento que funciona como carta de presentación de su próxima producción de estudio, titulada Cuerpos Vol. 1.

A partir de ese momento, el repertorio se transformó en un recorrido retrospectivo por diferentes etapas de su trayectoria. Entre las piezas seleccionadas para la lista de temas figuraron canciones contemporáneas como Paradoja, Mimos son mimos -perteneciente al álbum Trinchera, editado en 2022- e Ingrediente, extraída de la placa Discutible.