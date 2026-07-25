Hutíes atacan instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo

FOTO DE ARCHIVO:

Por Federico Maccioni, Timour Azhari y Eman ​Abouhassira

RIAD, 25 jul (Reuters) - Milicianos hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron el sábado instalaciones petroleras sauditas en dos puertos de la costa del Mar Rojo, y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita bombardearon a los hutíes, mientras la guerra en el ‌Golfo, que ha interrumpido el suministro mundial, se ‌extendía a un segundo frente.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, declaró que el grupo había atacado con éxito instalaciones pertenecientes a la petrolera estatal saudita Aramco en Jizan y Yanbu.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un video compartido en las redes sociales y verificado por Reuters mostraba una gran columna de humo que se elevaba desde la dirección de la refinería de Aramco en Jizan.

Dos fuentes comerciales con sede en Asia dijeron haber sido informadas de posibles daños a los depósitos de combustible y petróleo en Jizan. Aramco no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los incidentes.

En Yanbu, dos misiles balísticos dirigidos contra instalaciones petroleras fueron interceptados por una batería Patriot de fabricación estadounidense operada ​en Arabia Saudita por el ejército griego ⁠en virtud de un acuerdo con Riad, según informaron fuentes de seguridad griegas.

Yanbu es el principal puerto petrolero de Arabia ‌Saudita en el Mar Rojo, donde se cargan millones de barriles diarios, y se ha convertido en ⁠la principal ruta de salida del petróleo saudita, que bordea el estrecho de ⁠Ormuz, bloqueado por Irán. Jizan, situada en el Mar Rojo cerca de la frontera con Yemen, alberga una refinería con una capacidad de 400.000 barriles diarios.

En Yemen, la fuerza aérea del gobierno respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente, que ha luchado contra ⁠los hutíes durante más de una década, llevó a cabo ataques aéreos contra emplazamientos de lanzamiento de misiles y ​drones hutíes, así como contra depósitos de armas en las provincias de Marib y ‌Al-Jawf, según informaron funcionarios yemeníes a Reuters.

Anteriormente, la alianza militar ‌liderada por Arabia Saudita que se opone a los hutíes afirmó haber bombardeado posiciones militares hutíes el viernes en el ⁠puerto de Hodeidah, controlado por los hutíes, en el Mar Rojo.

Las autoridades yemeníes afirmaron que ambos bandos en la guerra civil de Yemen estaban movilizando fuerzas a lo largo del frente.

COALICIÓN LIDERADA SAUDITA ATACA HODEIDAH

Arabia Saudita ha liderado una coalición árabe que lucha contra los hutíes durante más de una década, desde que los combatientes alineados con Irán capturaron la capital de Yemen, Saná, y amplias ​zonas del territorio ‌en el norte y el oeste, incluida la costa del Mar Rojo.

La guerra civil yemení, durante la cual cientos de miles de personas murieron a causa de los combates y la hambruna, se encontraba en pausa gracias a un alto el fuego desde 2022. Sin embargo, esa tregua se rompió este mes, y los hutíes se unieron de facto a la guerra más amplia que sus aliados iraníes han librado desde que fueron ⁠atacados por Estados Unidos e Israel.

Los hutíes declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita la semana pasada, y el líder hutí, Abdul Malik al-Houthi, afirmó que todas las instalaciones petroleras sauditas serían objetivos si Riad intensificaba su participación en el conflicto.

Esta medida amenaza con prolongar las interrupciones en el suministro mundial de petróleo derivadas de la guerra con Irán, y en los últimos días ha contribuido a uno de los mayores aumentos de los precios mundiales del petróleo durante el conflicto, con el crudo Brent superando los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

"CASTIGO MILITAR"

El presidente estadounidense Donald Trump prometió el viernes un "castigo militar contundente" contra Teherán y los hutíes después de ‌que estos últimos afirmaran haber atacado dos petroleros sauditas en el Mar Rojo el jueves.

La coalición liderada por Arabia Saudita afirmó que seguiría tomando las medidas necesarias para proteger sus buques y los intereses de Arabia Saudita, y que respondería "sin concesiones" si los hutíes continuaban con sus acciones hostiles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen, controlado por los hutíes, afirmó que los ataques del viernes contra Hodeidah marcaban el inicio de una fase de "escalada por escalada" y responsabilizó a Arabia Saudita de cualquier acontecimiento que se derive de ello.

La cadena Al Masirah, ‌afiliada a los hutíes, informó que los ataques sauditas alcanzaron instalaciones pertenecientes a la corporación estatal de telecomunicaciones en la ciudad de Hodeidah. La emisora también indicó que las fuerzas sauditas atacaron la isla de Kamaran, frente a la costa occidental de Yemen.

A primera hora del sábado, el ‌embajador saudita en Yemen, Mohammed Al-Jaber, ⁠afirmó en publicaciones en X que el reino continuaría apoyando la entrada de barcos al puerto de Hodeidah a pesar de los ataques de los hutíes contra la navegación en el Mar Rojo.

El funcionamiento ​del puerto fue un asunto clave de preocupación internacional durante la guerra de Yemen hace una década, y se culpó al bloqueo saudita de aquel entonces de agravar el hambre y las privaciones.

Con información de Reuters