Tras dos años de gestión libertaria, Formosa debate por políticas de respaldo a las PyMEs para contener el empleo

A más de dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas volvió a poner sobre la mesa la necesidad de implementar políticas públicas que permitan preservar el empleo y sostener el entramado productivo. En ese contexto, el presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), Enrique Zanin, advirtió que la prioridad debe ser acompañar al sector PyME ante la caída del consumo y la desaceleración de la actividad económica.

El dirigente expresó su preocupación por los últimos indicadores difundidos por entidades representativas del sector, que muestran un escenario cada vez más complejo para miles de empresas de todo el país. Según señaló, las PyMEs enfrentan crecientes dificultades para mantener su funcionamiento y garantizar las fuentes laborales que generan en las distintas provincias.

"La prioridad hoy es sostener a las PyMEs y preservar el empleo", sostuvo Zanin, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan aliviar la carga financiera e impositiva que afrontan las empresas.

Entre las principales herramientas que consideró indispensables se encuentran la implementación de líneas de crédito productivo accesibles, incentivos que promuevan las inversiones y políticas que favorezcan la continuidad de quienes producen y generan puestos de trabajo en el país.

El titular de la Federación Económica de Formosa también planteó que el crecimiento económico debe estar acompañado por un fortalecimiento de la producción nacional, la industria, el comercio y los servicios, sectores que concentran gran parte del empleo privado en las provincias.

En ese sentido, destacó la importancia de impulsar un modelo de desarrollo que promueva la innovación, el valor agregado y nuevas oportunidades laborales, en un contexto en el que numerosas PyMEs continúan afectadas por la retracción del mercado interno.

Finalmente, Zanin afirmó que preservar el entramado productivo debe convertirse en una prioridad de la agenda económica nacional. "Cada empresa que logra mantenerse en pie representa familias que conservan su trabajo, inversiones que permanecen en nuestras comunidades y un aporte fundamental para el desarrollo económico de las provincias", expresó.

Formosa impulsa un proyecto para aliviar la carga fiscal de las pymes

En medio del complejo escenario económico que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa se reunió con el diputado nacional Luis Basterra para diseñar un proyecto de herramientas fiscales destinado a aliviar la situación del sector. Así se busca impulsar medidas legislativas que permitan reducir la presión tributaria, facilitar el acceso al financiamiento y evitar el cierre de empresas.

"Esta actividad del Consejo de Ciencias Económicas junto con la Federación Económica nos alienta a redoblar esfuerzos. Desde el Poder Legislativo buscaremos instrumentos concretos para salir de esta difícil situación", afirmó quien cuestionó el esquema impositivo impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que beneficia a los grandes grupos económicos mientras dificulta el desarrollo de las pymes.

"Favorece con beneficios impositivos a las grandes inversiones en energía y combustibles, mientras presiona a las pymes. Hay financiamientos que no están al alcance de los medianos empresarios. Este esquema genera recesión e imposibilidad de afrontar las obligaciones fiscales", advirtió. Asimismo, Basterra consideró que existe un creciente rechazo de los gobernadores al actual régimen tributario. "Es un esquema que no es federal, ni inclusivo, ni nacional. El viento soplará a favor del federalismo y de las pymes", sostuvo.