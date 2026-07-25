Milei ya está en Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Javier Milei ya está en San Pablo para participar del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Así, el Presidente argentino tensa aún más la relación con Lula, actual presidente y el candidato con más proyección hasta el momento para ganar las elecciones de octubre en Brasil.

Milei viajó a San Pablo en la noche del viernes junto a su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. El líder de La Libertad Avanza le dio tanta importancia a este viaje que hizo postergar su presencia en el acto de la Expo Rural, algo que suele realizarse los sábados.

En la previa a la oficialización de la candidatura de Flavio Bolsonaro, Milei participará de la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, máxima distinción que otorga el estado de San Pablo.

Luego, el Presidente argentino será trasladado al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se realizará la Convención Nacional del Partido Liberal, en la que se hará el acto de lanzamiento de la candidatura del hijo de Bolsonaro. Javier Milei dará un discurso en ese evento, según informó Presidencia.

Por otra parte, Milei se quedará con las ganas de ver a Jair Bolsonaro, ya que el Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó la prisión domiciliaria del ex mandatario.