Javier Milei ya llegó a Brasil, donde este sábado acompañará al senador Flavio Bolsonaro en el acto de lanzamiento y oficialización de su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. El Presidente argentino viajó anoche a San Pablo junto a su comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la Secretaria de Presidencia, Karina Milei. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei ya está en Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro
El Presidente argentino viajó en la noche del viernes a San Pablo, donde participará de la oficialización del candidato de la ultra derecha en las próximas elecciones en Brasil.
Hace 1 hora
El gobernador de San Pablo recibió a Milei
El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó este sábado (25) el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno del estado de São Paulo, donde fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas.
Milei también recibirá la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que otorga el Estado de São Paulo.
Esa misma distinción recibieron el presidente de Paraguay Santiago Peña y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Hace 1 hora
Milei tensa la relación con Lula en Brasil
Javier Milei ya está en San Pablo para participar del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Así, el Presidente argentino tensa aún más la relación con Lula, actual presidente y el candidato con más proyección hasta el momento para ganar las elecciones de octubre en Brasil.
Milei viajó a San Pablo en la noche del viernes junto a su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. El líder de La Libertad Avanza le dio tanta importancia a este viaje que hizo postergar su presencia en el acto de la Expo Rural, algo que suele realizarse los sábados.
En la previa a la oficialización de la candidatura de Flavio Bolsonaro, Milei participará de la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, máxima distinción que otorga el estado de San Pablo.
Luego, el Presidente argentino será trasladado al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se realizará la Convención Nacional del Partido Liberal, en la que se hará el acto de lanzamiento de la candidatura del hijo de Bolsonaro. Javier Milei dará un discurso en ese evento, según informó Presidencia.
Por otra parte, Milei se quedará con las ganas de ver a Jair Bolsonaro, ya que el Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó la prisión domiciliaria del ex mandatario.
Hace 1 hora
Goldman Sachs recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina
El informe del banco trató sobre las previsiones económicas para la región de Latinoamérica. En concreto, sobre el país proyectó una corrección en el crecimiento anual: pasó de 3% a 2,7% para el Producto Interno Bruto.
Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión de Estados Unidos, recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina en 2026 y alertó sobre el desafío electoral de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales.
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La batalla Karina-Macri, los errores de Milei y “el fantasma de la Rosada”
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Paritaria de comercio: las cámaras acordaron un nuevo aumento y una suma fija
Las cámaras firmaron con FAECyS las nuevas escalas salariales. La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos. Además, se pagará un bono en cuotas hasta 2027.
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Milei vuelve a eludir al Congreso y envía tropas a Panamá bajo el mando de EE.UU.
El Gobierno autorizó mediante un DNU la participación de efectivos y medios de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, organizado bajo el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos. La decisión se tomó sin la aprobación previa del Congreso, al argumentar que el proyecto de ley no fue tratado a tiempo.
Milei autorizó por DNU el envío de tropas argentinas a Panamá.
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El vocero de Milei admitió a cuánto puede llegar el dólar en los próximos meses
Adrian Ravier buscó llevar calma sobre la situación cambiaria, pero terminó reconociendo que podría haber una fuerte suba del tipo de cambio en poco tiempo.
07:36 | 24/07/2026
Milei ya está en viaje a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro
El Presidente inició su visita oficial a San Pablo, donde será distinguido por el gobernador Tarcísio de Freitas y participará de una cumbre del Partido Liberal. También respaldará la postulación presidencial del senador, hijo de Jair Bolsonaro. En paralelo, la Casa Rosada se prepara para recibir a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que llegará al país el lunes.
00:05 | 24/07/2026
La nueva Inocencia Fiscal vuelve a habilitar funcionarios, incluido el propio Caputo
El proyecto enviado este jueves por Caputo al Congreso amplía el régimen y no excluye a funcionarios ni a sus familiares. Desde la oposición insisten que se trata de un blanqueo y presentarán sus propias propuestas.