La nueva tendencia para escapadas: la cabaña que se construye en apenas cuatro días.

Las viviendas rápidas siguen ganando terreno en Argentina y ya no son solo una opción para quienes buscan construir una casa permanente. Cada vez más personas las eligen como segunda vivienda, refugio de fin de semana o inversión para alquileres turísticos. Entre las propuestas que más llaman la atención aparece una cabaña alpina de madera que promete quedar lista en apenas cuatro días.

La creciente demanda de este tipo de construcciones responde a una combinación de factores, plazos de obra mucho más cortos que los de una vivienda tradicional, mayor previsibilidad en los costos y un interés creciente por desarrollar proyectos en entornos naturales.

Las cabañas de madera se convirtieron en una tendencia escogida por los argentinos.

Cómo es la cabaña de madera que se instala en pocos días

El modelo fue desarrollado por una empresa argentina y cuenta con una superficie de 25 metros cuadrados, diseñada para aprovechar al máximo cada ambiente. A diferencia de las viviendas modulares, que suelen llegar prácticamente terminadas desde fábrica, este sistema se arma completamente en el terreno a partir de piezas prefabricadas que permiten acelerar el montaje sin perder flexibilidad.

La vivienda se entrega lista para ser habitada e incluye baño completamente equipado, cocina con bajo mesada, bacha de acero inoxidable, grifería y alacena. Además, incorpora un entrepiso de madera al que se accede mediante una escalera estructural, una solución que amplía el espacio disponible sin aumentar la superficie construida.

La construcción en madera viene consolidándose como una opción cada vez más elegida en el país.

Uno de los principales atractivos de estas construcciones es su rapidez. Gran parte de los componentes se fabrican previamente con medidas exactas, lo que reduce considerablemente los tiempos de ejecución y disminuye el desperdicio de materiales durante la obra. La estructura se monta sobre pilotes elevados, una técnica que facilita la adaptación a distintos tipos de suelo y genera una cámara de aire que ayuda a proteger la vivienda de la humedad.

Además, la madera recibe tratamientos específicos contra hongos e insectos y se entrega con pinturas protectoras en las partes más expuestas, buscando prolongar su vida útil y reducir las tareas de mantenimiento.

Una alternativa que crece en Argentina

La construcción en madera viene consolidándose como una opción cada vez más elegida en el país. De acuerdo con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el costo de una vivienda construida con este sistema puede variar entre US$ 1.300 y US$ 2.500 por metro cuadrado, según las terminaciones, el sistema constructivo y las prestaciones energéticas incorporadas. En paralelo, el crecimiento del turismo interno y de plataformas de alquiler temporario impulsó el interés por este tipo de viviendas compactas, especialmente en destinos de montaña, lagos y zonas rurales.

Actualmente, este modelo de cabaña alpina se comercializa desde $9,2 millones. La modalidad de compra contempla un anticipo del 50% al iniciar la construcción y el pago del saldo restante al momento de la entrega, mientras que el traslado hasta el terreno donde será instalada se cotiza por separado.

Con tiempos de obra reducidos, diseño funcional y una inversión inicial inferior a la de muchas construcciones tradicionales, estas cabañas de madera comienzan a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por quienes sueñan con tener una casa para escapadas de fin de semana o desarrollar un emprendimiento turístico.