Las “casas patagónicas” de madera que se volvieron tendencia contra el frío extremo.

Mientras gran parte de Argentina atraviesa inviernos cada vez más rigurosos y con un mayor costo de calefacción, un modelo de vivienda típico de la Patagonia comenzó a ganar protagonismo en distintas regiones del país. Se trata de las llamadas "casas patagónicas" de madera, construcciones que combinan diseño, eficiencia energética y una notable capacidad para conservar el calor incluso en condiciones climáticas extremas.

Durante décadas, las viviendas de madera fueron una postal habitual en ciudades como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche o Esquel.

La madera funciona como un aislante térmico natural y transmite mucho menos calor que materiales tradicionales.

Sin embargo, lo que antes era una elección asociada principalmente a la estética de montaña hoy se convirtió en una solución cada vez más buscada por sus prestaciones térmicas y su menor consumo energético.

Por qué conservan mejor el calor

La principal explicación está en la propia naturaleza del material. La madera funciona como un aislante térmico natural y libera mucho menos calor que materiales tradicionales como el hormigón, el ladrillo o el acero. Esto permite reducir las pérdidas de temperatura hacia el exterior y mantener ambientes más cálidos durante más tiempo.

Además, las construcciones modernas utilizan sistemas como el wood frame o entramado de madera, que incorporan capas de aislación térmica, barreras contra la humedad y cámaras de aire que mejoran significativamente el rendimiento energético de la vivienda.

Según especialistas del sector forestal, una casa de madera correctamente diseñada puede alcanzar niveles de aislamiento superiores a los de muchas construcciones tradicionales, lo que se traduce en un menor gasto de calefacción durante el invierno.

La tendencia que crece en la Patagonia y el resto del país

Empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios aseguran que cada vez más familias eligen sistemas de construcción en madera por su rapidez de ejecución, menor impacto ambiental y eficiencia energética. La tendencia se observa tanto en barrios privados como en emprendimientos turísticos, tiny houses, cabañas y viviendas permanentes.

En paralelo, organismos de investigación y desarrollo impulsan el uso de recursos forestales patagónicos para la construcción sustentable. El empleo de especies como el pino ponderosa y otros materiales provenientes de bosques implantados permite reducir la huella de carbono y aprovechar recursos renovables de la región.

Uno de los puntos más valorados por quienes viven en este tipo de casas es el confort térmico. La combinación de aislación, hermeticidad y materiales naturales ayuda a mantener temperaturas estables durante más tiempo, evitando cambios bruscos entre el exterior y el interior.

A eso se suma una ventaja económica cada vez más relevante, una vivienda bien aislada requiere menos energía para calefaccionarse. En un contexto de aumento de tarifas y búsqueda de alternativas más sustentables, la eficiencia energética pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de construcción.