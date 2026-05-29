Construcción vernácula: las casas hechas "sin arquitectos" que son tendencia en el mundo.

En un contexto donde la sostenibilidad dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad, la arquitectura vernácula vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre cómo y dónde habitamos. Lejos de ser una moda reciente, se trata de una forma de construcción ancestral que hoy es reinterpretada por arquitectos, diseñadores y comunidades que buscan soluciones más eficientes, económicas y en sintonía con el entorno.

La arquitectura vernácula se define como aquella que surge del conocimiento local y del uso de materiales disponibles en cada región, sin depender de modelos industrializados ni de estándares globales uniformes. Es, en palabras simples, una “arquitectura sin arquitectos”, construida a partir de la experiencia colectiva y transmitida de generación en generación, siempre adaptada al clima, la geografía y la cultura del lugar.

El rasgo más distintivo de este tipo de construcción es su relación íntima con el ambiente. Las viviendas vernáculas se diseñan en función del sol, el viento, la humedad y los recursos disponibles. En regiones secas, por ejemplo, es común el uso de adobe o tierra cruda, mientras que en zonas más húmedas aparecen técnicas mixtas como la quincha o estructuras de madera livianas. Se trata de construcciones que buscan resolver necesidades concretas con lo que el entorno ofrece, reduciendo la dependencia de materiales industrializados y, por lo tanto, el impacto ambiental.

Por qué vuelven a ser tendencia las construcciones vernácula

El renovado interés por la arquitectura vernácula está estrechamente ligado a la crisis climática y a la búsqueda de alternativas más sustentables en la construcción. Hoy, muchos proyectos contemporáneos retoman estos principios para desarrollar viviendas de bajo consumo energético, mejor aislamiento térmico y menor huella de carbono.

Además, su lógica de autoconstrucción y bajo costo la vuelve especialmente relevante en contextos económicos complejos, donde el acceso a la vivienda sigue siendo un problema estructural. En paralelo, el diseño vernáculo también se revaloriza desde lo cultural, no solo construye casas, sino que preserva identidades locales, formas de vida y saberes tradicionales que durante años fueron desplazados por la arquitectura globalizada.

El renovado interés por la arquitectura vernácula está estrechamente ligado a la crisis climática y a la búsqueda de alternativas más sustentables en la construcción.

La arquitectura vernácula en Argentina

En Argentina, este tipo de construcción tiene una presencia histórica muy fuerte, especialmente en regiones como el NOA, Cuyo y parte del Litoral. Las viviendas de adobe en provincias como Mendoza, San Juan o La Rioja son ejemplos clásicos de adaptación al clima árido, donde los muros de tierra ofrecen inercia térmica: mantienen el interior fresco durante el día y cálido por la noche.

En el noroeste, además, se combinan técnicas como la piedra y la quincha con cubiertas livianas, muchas veces reforzadas con materiales vegetales locales. Estas soluciones no solo responden a condiciones climáticas extremas, sino también a tradiciones constructivas que siguen vigentes en comunidades rurales.

Sin embargo, el crecimiento urbano y la expansión de la construcción industrializada hicieron que estas técnicas quedaran relegadas durante décadas. Hoy, en cambio, reaparecen tanto en proyectos de arquitectura sustentable como en viviendas experimentales que buscan recuperar ese equilibrio entre tecnología, cultura y naturaleza.