Novaresio criticó la toma de colegios y una estudiante del Buenos Aires lo domó en vivo: "Eso"

Novaresio criticó la toma de colegios y una estudiante del Buenos Aires lo domó en vivo.

Un tenso intercambio entre Luis Novaresio y Ona Morgenfeld, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, generó repercusión en redes sociales. El cruce ocurrió durante un móvil de A24 frente al establecimiento tomado, donde discutieron sobre las protestas estudiantiles, la suspensión de clases y el impacto del desfinanciamiento universitario impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Durante la entrevista, Luis Novaresio cuestionó la metodología de protesta de los estudiantes y aseguró que la toma del colegio perjudica principalmente a los alumnos. "Un reclamo absolutamente legítimo se hace de una manera ilegítima", planteó el periodista. Luego, sugirió que, en lugar de suspender actividades, los estudiantes podrían “hacer el doble de clases”.

La respuesta de Ona Morgenfeld no tardó en llegar y rápidamente marcó el tono del intercambio. "El problema de tener el doble de clases es que eso no lo decidimos nosotros", sostuvo.

La dirigente estudiantil explicó que el conflicto está directamente relacionado con la falta de presupuesto para la educación pública y aseguró que eso ya impacta en el funcionamiento cotidiano del colegio. "Lo que nos hace tener menos clases es la situación del desfinanciamiento dentro de la universidad", afirmó. Además, remarcó que desde 2024 "renunciaron más de 100 profesores" en la institución. En medio de la discusión, Novaresio reconoció: "Tenés razón".

Novaresio criticó la toma de colegios y una estudiante del Buenos Aires lo domó en vivo.

El futuro de los estudiantes

Uno de los momentos más comentados llegó sobre el final del móvil, cuando el periodista cuestionó la participación de adolescentes en este tipo de medidas. "Un pibe de 13 años lo que tiene que hacer es estudiar, no tomar una escuela", afirmó Novaresio. La estudiante cerró el intercambio con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Pero el pibe de 13 años no puede estudiar si la universidad está desfinanciada".