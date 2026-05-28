Un imperdible para los ricoteros: la muestra de arte digital del Indio Solari con acceso gratuito

Los fans del Indio Solari tienen una cita imperdible en el Museo Metropolitano de Arte Urbano.

La ciudad de Córdoba se convirtió en el epicentro del movimiento ricotero con la apertura de Brutto, la exposición de arte digital de Carlos Alberto "El Indio" Solari. La convocatoria ya superó los 7000 visitantes en el Museo Metropolitano de Arte Urbano, donde se reunieron fanáticos de todo el país para conectar con su ídolo.

La exhibición cuenta con acceso libre y gratuito y expandió la experiencia en coincidencia con las presentaciones de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La muestra principal está constituida por un total de 14 creaciones digitales diseñadas por el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de un recorrido de carácter inmersivo, el público puede adentrarse en un universo visual dominado por collages, representaciones de la figura humana y diversos componentes mecánicos. La propuesta estética se caracteriza por una línea experimental, oscura y salvaje, que devela las búsquedas plásticas que Solari desarrollaba incluso antes de consagrarse como un referente de la música nacional.

De manera complementaria, el espacio cultural dispuso su primer subsuelo para albergar la muestra fotográfica En Conciertos, a cargo de Edgardo Andrés Kevorkian (KVK). Esta sección complementa el perfil pictórico de Solari mediante una rigurosa selección de 70 imágenes que documentan de forma icónica la historia en vivo tanto del cantante como de su actual agrupación musical.

Muestra del Indio Solari. (PH @indiosolarioficial)

El evento se trata de una parada obligatoria para el turismo y los seguidores del rock que se movilizaron durante el fin de semana largo. Quienes deseen asistir a esta doble propuesta artística en el Museo Metropolitano de Arte Urbano tendrán la posibilidad de hacerlo hasta el próximo 7 de junio.

Muestra del Indio Solari. (PH @indiosolarioficial)

Fechas y horarios para visitar la muestra del Indio Solari

Los horarios de visita establecidos son de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados, domingos y días feriados el horario de apertura se fija de 12:00 a 20:00 horas.

Muestra del Indio Solari. (PH @indiosolarioficial)

El reconocimiento de la UBA a El Indio Solari

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Carlos Alberto "Indio" Solari, la distinción académica de mayor rango que concede la institución. La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina con el propósito de reconocer la trayectoria y el impacto cultural del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.