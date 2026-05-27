Un búfalo albino que recibió el nombre del presidente estadounidense Donald Trump en Bangladesh.

​Un raro búfalo albino de Bangladés, apodado "Donald Trump" por su característico mechón ‌rubio, se ha ‌salvado del sacrificio del Eid al-Adha tras una intervención de última hora del Gobierno, informó el miércoles un funcionario del Ministerio del Interior.

El animal, de casi 700 kg, ya había sido vendido para su ​sacrificio ritual cuando ⁠las autoridades intervinieron, alegando motivos de ‌seguridad tras el aumento del interés ⁠público previo a la ⁠festividad del jueves.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que se salvara al búfalo, se ⁠reembolsara al comprador y se trasladara ​al animal al zoológico nacional ‌de Daca.

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"A último momento se ‌tomó la decisión de salvar al búfalo ⁠del sacrificio debido a motivos de seguridad y al inusual nivel de interés público", declaró un funcionario del ministerio.

Lo ​que comenzó ‌como una compra rutinaria para el Eid se convirtió rápidamente en una curiosidad a nivel nacional después de que los videos se hicieran virales. ⁠Se congregaron multitudes en la granja, con visitantes que viajaban desde muy lejos para ver el flequillo rubio del animal y su comportamiento tranquilo.

El propietario de la granja, Ziauddin Mridha, explicó que el nombre se lo puso ‌su hermano menor, quien se fijó en el parecido. Añadió que el animal es inusualmente dócil y necesita cuidados especiales, como alimentarlo con frecuencia y bañarlo regularmente.

Los búfalos albinos ‌son poco comunes en Bangladés, donde la mayoría del ganado es de color oscuro, lo ‌que lo ⁠convierte en un animal destacado durante la temporada alta de ganado ​del Eid, aunque fue el apodo lo que probablemente le salvó la vida.

Con información de Reuters