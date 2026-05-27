Nació en Villa Crespo, tiene un café exclusivo y su chocotorta reversionada ya es una de las mejores de CABA

Nació en Villa Crespo y su chocotorta reversionada es una de las mejores de la ciudad de Buenos Aires

En medio de la amplia oferta gastronómica de la ciudad de Buenos Aires, hay una cafetería que se destaca por su ambiente relajado, comida rica y café de calidad: Bilbo Café. Se trata de un espacio tranquilo y agradable, clave para quienes buscan escapar de la rutina y probar una de las mejores chocotortas porteñas.

Cómo es Bilbo, la cafetería un café exclusivo y chocotorta reversionada

Bilbo Café nació en 2016 cuando cuatro amigos —dos abogados, un contador y un productor artístico— decidieron cambiar de rumbo de sus vidas y abrir un espacio de encuentro. El primer local abrió en Villa Crespo con dos claves: café de calidad y comida casera. Rápidamente el público fue atraído por su atmósfera cálida y relajada, que llevó luego a nuevas aperturas en otras zonas de la ciudad porteña.

Bilbo ofrece más de 25 opciones de café y un espacio ideal para relajarse

Los locales de la firma cuentan con una estética retro-industrial inspirada en la Nueva York de los años 50, con pisos de damero, muebles vintage, ladrillo a la vista y luces cálidas que invitan a quedarse más tiempo del pensado. Sin embargo, cada sucursal tiene su propia personalidad: murales abstractos en tonos pastel, jardines escondidos, decks al aire libre y rincones pensados tanto para una reunión entre amigos como para una jornada de home office acompañada de café.

Bilbo se caracteriza por su café único. La marca trabaja con “Merlín”, un blend exclusivo elaborado con granos colombianos de Antioquia, variedad caturra, que se distingue por su cuerpo medio-alto, acidez equilibrada y notas a cacao y nuez. A partir de allí despliegan una carta con más de 27 opciones cafeteras: desde los clásicos espresso, latte o macchiato hasta versiones más creativas y golosas.

Entre las favoritas aparece el Nutelatte, que mezcla espresso con Nutella, y el Cold Brew & Lemon, una alternativa fresca donde el café se macera durante 48 horas antes de servirse con limón.

Más allá del café, la estrella indiscutida de la carta es la Chocobilbo, una reinterpretación propia de la clásica chocotorta preparada con galletitas embebidas en café Bilbo, crema, dulce de leche y ganache de chocolate.

¿Qué otras cosas ofrece la carta de Bilbo Café?

Además del café exclusivo, la propuesta se completa con tés en hebras, licuados naturales, limonadas caseras y un after coffee que, de lunes a viernes por la tarde, suma vinos, vermut y cócteles clásicos para quienes buscan extender la sobremesa.

Además de la Chocobilbo, entre las opciones de pastelería también sobresalen la key lime pie, las croissants, las medialunas y el alfajor con corazón de frambuesa y chocolate blanco. Mientras que en la sección salada, la carta mantiene el mismo espíritu reconfortante y generoso: el Hot pastrami —con pan kalis, pastrami casero, sweet relish, pickles, queso y papas fritas— es uno de los más pedidos, al igual que el tostado de pan de chipá relleno de jamón y queso.

La pastelería artesanal es uno de los grandes atractivos de Bilbo Café

Bilbo también conquistó al público gracias a una carta pensada para acompañar cualquier momento del día. Los brunchs, disponibles sin límite horario, son uno de los grandes éxitos de la casa y se volvieron casi un ritual de fin de semana. El más pedido es el Brunch Deli, una alternativa abundante que incluye yogur con granola y frutas, croissants rellenos, mini bagels de salmón gravlax, mini sándwiches de huevo revuelto, una porción de Chocobilbo o carrot cake, café, jugo y hasta copas de vino.

Otro diferencial son las Bilbox, cajas diseñadas para trasladar la experiencia Bilbo fuera del local. Ideales para regalar, compartir o resolver desayunos y meriendas especiales, reúnen algunas de las preparaciones más emblemáticas de la marca y reflejan esa búsqueda constante de convertir lo cotidiano en algo singular.

A dónde se encuentra Bilbo Café: dirección y los horarios

Con una propuesta versátil, ambientes que invitan a quedarse y una identidad que combina café de especialidad, cocina casera y espíritu relajado, Bilbo se destaca entre las cafeterías de la ciudad de Buenos Aires.