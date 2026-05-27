Quién es la pareja de Benjamín Vicuña hoy: así es Anita Espasandín, la mujer que conquistó al actor

Benjamín Vicuña aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Anita Espasandín

La vida sentimental de Benjamín Vicuña volvió a despertar interés luego de que el actor chileno se mostrara más enamorado que nunca junto a Anita Espasandín. Aunque mantiene un perfil bajo y evita los escándalos mediáticos, la empresaria se convirtió en una figura clave en el presente personal del artista.

El presente amoroso de Benjamín Vicuña

Durante los últimos meses, Benjamín Vicuña eligió mantener su relación lejos de la exposición constante. Sin embargo, distintas apariciones públicas y declaraciones dejaron en claro que atraviesa un momento de estabilidad emocional junto a Anita Espasandín.

Ambos están en pareja desde mediados de 2024 y, según trascendió, el vínculo se fortaleció especialmente en medio de situaciones difíciles relacionadas con la exposición mediática y los conflictos con exparejas del actor. En ese contexto, Anita se transformó en un apoyo fundamental para el chileno.

En septiembre de 2024, Vicuña visitó el programa Intrusos -conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich-, donde habló abiertamente sobre su presente sentimental. “Todo es maravilloso... Voy a hacer una aclaración, ya que estamos... Me queda bien el amor, estoy feliz, en un súper momento”, expresó el actor.

Quién es Anita Espasandín y a qué se dedica

Detrás del nombre de Anita Espasandín se encuentra Analía Espasandín, una profesional ligada al mundo de las finanzas y los negocios internacionales. Tiene 40 años, es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con especialización en finanzas internacionales.

Además de su carrera profesional, Anita es madre de dos hijos y está divorciada. A diferencia de otras parejas vinculadas al espectáculo, siempre optó por mantener un perfil reservado y alejado de la exposición mediática.

Otro dato que despertó curiosidad es su vínculo familiar con Maru Espasandín, influencer relacionada con el mundo de la moda y las redes sociales. Ambas son hermanas mellizas, aunque llevan estilos de vida muy diferentes en cuanto a la presencia pública.

Pese a su bajo perfil, Anita comenzó a captar atención por la cercanía y la contención que brinda en el entorno íntimo de Benjamín Vicuña. Según allegados, fue una figura importante durante momentos complejos atravesados por el actor en el plano personal.

Las declaraciones de Benjamín Vicuña sobre su relación

La pareja apuesta por una relación alejada de la exposición mediática y los conflictos del espectáculo

En la entrevista televisiva, Benjamín Vicuña también dejó entrever la profundidad del vínculo que mantiene con Anita. Cuando le consultaron si hacía tiempo que no se sentía tan enamorado, respondió: “Es algo muy bonito, muy revelador, y muy profundo. Es hermoso”.

Luego, ante un comentario de Rodrigo Lussich sobre la posibilidad de volver a apostar al amor después de experiencias difíciles, el actor reflexionó: “Creo que es un derecho, hay que intentarlo siempre. Es muy bonito”.

Las palabras del artista generaron repercusión porque pocas veces se muestra tan abierto al hablar de su intimidad. En esta oportunidad, eligió destacar el bienestar emocional que atraviesa y la tranquilidad que encontró junto a Anita Espasandín.

Una relación lejos de los escándalos

Mientras muchas historias sentimentales del espectáculo quedan envueltas en polémicas, la relación entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín parece construirse desde la discreción y la estabilidad. Esa combinación despertó el interés de seguidores y medios, especialmente después de años en los que el actor estuvo constantemente bajo el foco mediático.

Con una carrera consolidada y una vida familiar que intenta preservar, Vicuña encontró en Anita una compañera que comparte la misma elección por la privacidad y la autenticidad cotidiana.