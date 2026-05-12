En El Trece revelaron con cuál actor encontró Vicuña a la China Suárez: "Taca-taca con..."

Benjamín Vicuña encontró a la China Suárez con un actor.

Un viejo escándalo volvió a la superficie y sacudió otra vez al mundo del espectáculo. Esta vez, la historia tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña, China Suárez y un tercero en discordia que, según revelaron, habría sido clave en la ruptura.

Todo salió a la luz en la pantalla de El Trece, donde Fernanda Iglesias y María Fernanda Callejón aportaron detalles picantes sobre lo que realmente habría pasado en la relación.

La infidelidad de la China Suárez

La primera en tirar la bomba fue Callejón, quien deslizó que el nombre de Nicolás Furtado no sería casual dentro de esta historia. “Parecería ser que fue el desencadenante de la separación”, lanzó, dejando a todos en shock.

Pero quien terminó de armar el rompecabezas fue Iglesias, que fue todavía más lejos y explicó el contexto en el que se dio el supuesto episodio. Según su versión, la pareja habría atravesado una etapa donde ambos tenían cierto grado de libertad dentro de la relación.

“Vicuña empezó a hacer la suya. Entonces ella le dijo que también iba a hacer la suya”, contó la periodista, dando a entender que existía un acuerdo implícito entre ambos.

Sin embargo, todo se habría desbordado cuando ese pacto dejó de ser una simple idea y pasó a la práctica. Fue ahí donde, según el relato, ocurrió el momento más explosivo de la historia.

¿Con quién encontró Vicuña a la China Suárez?

“Llega Vicuña y la ve en el sillón taca-taca con Nicolás Furtado”, disparó Iglesias sin filtro, generando un silencio inmediato en el estudio antes de que estallaran las reacciones.

China Suárez fue encontrada con Nico Furtado.

La frase rápidamente se viralizó y volvió a instalar una de las versiones más polémicas sobre la separación de la pareja, que en su momento ya había estado rodeada de rumores y especulaciones.

Como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir esta versión. Sin embargo, el dato volvió a encender el debate sobre lo que realmente pasó puertas adentro de una de las relaciones más mediáticas de los últimos años.

Lo que parecía una historia ya cerrada volvió a explotar en televisión con un nivel de detalle que pocos esperaban. Y una vez más, el pasado de la China Suárez y Benjamín Vicuña quedó en el centro de la escena.