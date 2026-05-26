Fixture del Mundial 2026: grupos, horarios y partidos de todos los países para descargar

Fixture del Mundial 2026: grupos, horarios y partidos de todos los países

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 está cada vez más cerca y los 12 grupos ya están armados. El torneo contará con 104 partidos que van a llamar la atención de todos los espectadores. Por primera vez en la historia contará con la instancia de 16avos de final y, sin dudas, será importante ver cómo serán los cruces y, por supuesto, el fixture.

La Selección Argentina debuta el martes 16 de junio a las 22, hora argentina, en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia. Después de la consagración en Qatar 2022, el seleccionado "Albiceleste" se perfila otra vez para dar pelea en el certamen donde buscará ir por la cuarta estrella de su historia. El fixture completo se puede bajar acá

Los partidos de la Selección Argentina

Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22.

vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22. Argentina vs. Austria - lunes 22 de junio a las 13.

vs. Austria - lunes 22 de junio a las 13. Argentina vs. Jordania - sábado 27 de junio a las 23.

Fixture del Mundial 2026: grupos, horarios y partidos de todos los países

Calendario completo

Fixture y calendario del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 2

República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports y Paramount+).

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Bosnia & Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+ y Telefe).

Australia vs. Turquía – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports, Paramount+ y Telefe).

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports, Paramount+ y Telefe).

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 3