Reparto y de qué trata "Off Campus", la serie de Prime Video de gran éxito

"Off Campus", la nueva serie de Prime Video. (Crédito de foto: Prime Video)

El fenómeno literario de Elle Kennedy dio el gran salto a la pantalla chica con el reciente estreno de Off Campus en Prime Video. Esta producción ya es uno de los mayores éxitos de la temporada, capturando la atención del público juvenil mediante una combinación de drama universitario, deportes y altas dosis de romance.

¿De qué se trata "Off Campus"?

La trama de la primera temporada adapta fielmente el libro The Deal y se ambienta en la ficticia Universidad Briar. La historia sigue el clásico e infalible tropiezo de "opuestos que se atraen". Hannah Wells, una inteligente estudiante de música que detesta el hockey, acepta un trato con el capitán y estrella del equipo del campus, Garrett Graham. Él necesita urgentemente tutorías para salvar sus calificaciones y mantener su beca, mientras que ella busca poner celoso a su amor platónico. Lo que comienza como una relación falsa y puramente transaccional, pronto se transforma en un romance apasionado donde ambos deben enfrentar sus propios traumas y miedos del pasado.

Los rostros de "Off Campus"

Hannah Wells (Ella Bright): la actriz británica interpreta a la decidida estudiante de música. Su personaje es independiente, sarcástico y está enfocado en ganar un concurso de composición para mantener sus estudios.

Garrett Graham (Belmont Cameli): encarna al carismático e irresistible capitán del equipo de hockey. Detrás de su fachada de chico popular y mujeriego, esconde la enorme presión que ejerce su exigente padre.

Allie Hayes (Mika Abdalla): la mejor amiga de Hannah y estudiante de teatro, una joven expresiva que lidia con sus propios enredos amorosos en el campus.

Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn): el talentoso defensor de los Hawks y compañero de Garrett. Destaca por su personalidad extrovertida, su estatus de rompecorazones y una creciente tensión con Allie.

John Logan (Antonio Cipriano): miembro clave del equipo de hockey y amigo cercano de Garrett, quien aporta dinamismo y lealtad al grupo central de atletas.

Elenco protagónico de "Off Campus". (Crédito de foto: Prime Video)

"Off Campus": una serie antológica

Off Campus no se trata de una miniserie. Prime Video ya anunció la renovación de la producción para una segunda temporada incluso antes de su estreno mundial. La serie se desarrollará bajo una estructura antológica similar a la de las novelas: cada temporada se centrará en una pareja diferente del universo de Briar. De esta manera, el próximo ciclo adaptará el libro The Score, pasando la antorcha protagónica a los personajes de Allie y Dean.