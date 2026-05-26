La insólita respuesta de Fátima Florez a Lali Espósito que dejó a todos atónitos: "Siempre fueron fans"

Lali Espósito recibió un inesperado mensaje en un posteo de Instagram.

Fátima Flórez sorprendió a los usuarios de las redes sociales al dejarle un comentario a Lali Espósito en Instagram, un gesto que cobró una fuerte relevancia política debido a que la humorista era la pareja oficial de Javier Milei cuando el actual presidente despotricaba odio hacia la cantante pop. La interacción digital se produjo luego de que la estrella de la música publicara un posteo para rememorar el primer aniversario del concierto inicial de la gira Atendiendo al demonio, en el estadio de Vélez Sarsfield.

El cruce digital se da tras un período de máxima tensión mediática, marcado por los recurrentes y duros ataques públicos que el mandatario nacional dirigió hacia Espósito. Los cuestionamientos del Jefe de Estado se habían desencadenado luego de que la artista se manifestara explícitamente en desacuerdo con la ideología y las políticas de la gestión libertaria. En aquel momento de fuerte polarización, Fátima se encontraba en una posición de extrema cercanía con el principal detractor de la cantante.

A pesar de haber quedado envuelta indirectamente en aquella disputa ideológica debido a su relación sentimental con el presidente, Flórez optó por dejar de lado las diferencias para priorizar el reconocimiento profesional. El comentario en la publicación es una clara intención de eliminar las rispideces por parte de la imitadora. Más allá de sus intenciones, la actitud de Fátima Florez no fue del todo bien recibida por parte del público de Lali, quienes dejaron mensajes como: "Siempre fueron fans", "Mirala a la payasa" y "Ni se te ocurra".

La publicación que motivó el saludo sirvió para revivir el impacto de un tour que funciona como la plataforma oficial de presentación de su último material discográfico, No vayas a atender cuando el demonio llama. Este proyecto cobró una dimensión histórica para la escena pop local, dado que le significó a Espósito agotar cuatro presentaciones consecutivas en el mítico estadio de Liniers, consolidando un masivo apoyo del público que resistió con fuerza los embates y las críticas provenientes del oficialismo.

Fátima Florez.

Lali y un cierre de gira a lo grande

Actualmente, la masiva gira de la diva del pop se encuentra en la antesala de su tramo final, el cual se concretará con dos espectáculos de gran magnitud en el estadio de River Plate los próximos 6 y 7 de junio. En este contexto de absoluta vigencia musical, la industria artística y el público en general vive con gran expectativa lo que sucederá el debut de Lali en el Monumental, a 23 años del inicio de su carrera artística.