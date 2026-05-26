Panchito Villa presenta “Amable”, su esperado regreso solista entre la crudeza del rock y la canción emocional.

Tras afianzarse como guitarrista y coautor en Isla de Caras y recorrer distintos proyectos dentro de la escena porteña, Panchito Villa vuelve a enfocarse en su faceta solista con Amable, su segundo álbum de estudio y uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera.

Publicado en 2026 bajo el sello Rock City, el disco se mueve con soltura entre el rock áspero y luminoso, las baladas de pulso afilado, la ironía social y una búsqueda íntima que atraviesa todo el material. Lejos de quedar atado a la nostalgia, Amable construye un lenguaje propio donde conviven referencias que van de Charly García, Fito Páez y Daniel Melero hasta Carole King, Aimee Mann y Girls.

“Sentí que había acumulado mucha información y que tenía la deuda de hacer el disco que realmente quería hacer. Buscaba un álbum pop, directo y pegadizo, pero atravesado por una sensibilidad del rock nacional más marginal”, sintetiza Villa sobre el proceso creativo.

Panchito Villa acaba de lanzar su segundo álmbun "Amable".

Cómo suena "Amable", el nuevo disco de Panchito Villa

El álbum fue concebido entre 2024 y 2026, sin la presión de la inmediatez ni del consumo acelerado. En ese tiempo, el músico se propuso trabajar canciones que pudieran sostenerse más allá del presente, con la idea de construir un cuerpo de obra sólido y duradero.

Las nueve canciones que integran Amable funcionan como pequeñas postales emocionales atravesadas por el amor, el desencanto contemporáneo y una mirada aguda sobre la vida cotidiana. En temas como Doble Vida, junto a Facu Iñigo (Las Espumas), aparece un registro lírico donde lo afectivo se mezcla con imágenes del mundo financiero: “que partas en dos nuestra mitad”, “cobré buenos tiempos y compré amigos”, “caminabas ensobrada como el chico que fui”.

La producción estuvo a cargo de Bruno Gross (La Otra Cara de la Nada). El disco fue grabado entre 2024 y 2025 en Viet Music House por Ramiro Colomer y el propio Gross, con la participación de músicos como Nicolás De La Puente, Santiago Martínez, Manuel Schupak (Isla de Caras), Renzo Montalbano (Gativideo), Tatito y Facu Iñigo. La mezcla y masterización fueron realizadas por Joaquín Bernabé (Hembro), colaborador habitual del artista.