Las 5 aplicaciones gratis que cambian por completo tu forma de trabajar en la PC

Funte: Genbeta.

El argumento económico es obvio: las suites de código abierto son gratuitas. Pero reducir esta decisión al ahorro de dinero es perder de vista el verdadero valor. El software propietario es una caja negra: no sabés qué hace con tus datos. El código abierto permite auditorías independientes, con miles de desarrolladores examinando cada línea de código.

1. LibreOffice: la alternativa completa a Microsoft 365

El reemplazo más completo de Word, Excel y PowerPoint, sin suscripción. LibreOffice es totalmente gratis, de código abierto y ofrece una suite completa de seis aplicaciones: Writer (documentos), Calc (hojas de cálculo), Impress (presentaciones), Draw (diseño vectorial), Base (bases de datos) y Math (fórmulas). Es muy fuerte en uso local y compatible con los formatos de Microsoft Office en la gran mayoría de los casos. Disponible para Windows, Mac y Linux.

2. OnlyOffice: la mejor compatibilidad con archivos de Office

Para quienes trabajan constantemente con archivos .docx, .xlsx o .pptx y necesitan que todo se vea igual que en Microsoft. OnlyOffice se ha hecho un hueco como la alternativa "corporativa" más cercana a Microsoft 365 en cuanto a fidelidad de formato y edición colaborativa. Gratuita en su versión de escritorio y comunitaria, destaca por su compatibilidad casi perfecta con Office y las capacidades de colaboración online. Ideal para equipos pequeños que comparten archivos con clientes o proveedores que usan Microsoft.

3. Google Docs: la mejor opción en la nube

Si trabajás desde el navegador y colaborás con otras personas en tiempo real, Google Docs es difícil de superar. Google Workspace básico es gratuito para particulares y está centrado en edición online y colaboración en tiempo real. Según Gartner, el 46% de las empresas utiliza Google Workspace como suite principal en 2026. No requiere instalación, guarda automáticamente en la nube y permite trabajar desde cualquier dispositivo.

4. GIMP: el Photoshop gratuito

GIMP (GNU Image Manipulation Program) es el editor de imágenes de código abierto más completo del mercado. Permite retocar fotos, crear composiciones, trabajar por capas, aplicar filtros y exportar en todos los formatos profesionales. La curva de aprendizaje es más empinada que la de Photoshop, pero los tutoriales disponibles online cubren prácticamente cualquier caso de uso. Para usuarios que no necesitan las funciones más avanzadas de Adobe, GIMP resuelve el 90% de las tareas sin costo.

5. Kdenlive: edición de video profesional sin pagar

Kdenlive es el editor de video no lineal de código abierto más completo disponible para Windows, Mac y Linux. Ofrece línea de tiempo multicapa, efectos de video y audio, transiciones, corrección de color, soporte para formatos 4K y exportación en múltiples formatos. Es la alternativa más robusta a Premiere Pro o DaVinci Resolve para usuarios que buscan algo completamente gratuito y sin marcas de agua en el resultado final.