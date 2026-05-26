Una sorpresa en la costa: apareció un pingüino en Las Toscas

Todos los años salen pingüinos en esta época de migración masiva.

La aparición de un pingüino en la playa Las Toscas sorprendió a los marplatenses este fin de semana. Desde la Fundación Fauna Argentina explicaron que es un fenómeno totalmente normal para esta época del año y cuestionaron la reacción de la gente. Te contamos por qué aparecen y qué tenés que hacer si te encontrás con uno.

Un visitante inesperado en la costa marplatense

El mediodía del domingo, los presentes en la playa Las Toscas se toparon con una imagen que no se ve todos los días: un pingüino solo, en la orilla, lejos de las postales patagónicas a las que estamos acostumbrados. La escena generó preocupación, curiosidad y, como suele pasar en estos casos, un poco de intervención innecesaria.

Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina, lo explicó. "Todos los años salen pingüinos en esta época, donde se produce una migración y gran parte va hacia la zona sur de Brasil para alimentarse hasta agosto, cuando regresan a Punta Tombo a preparar los nidos y encontrarse con sus parejas", dejando en claro que es parte del ciclo natural.

Por qué aparecen pingüinos en las playas bonaerenses

Según detalló el líder de la ONG, en estas migraciones de sur a norte y de norte a sur muchos animales salen o huyen por falta de comida o porque se enferman. Por eso, encontrarse ejemplares en este período es totalmente común y no debería disparar ninguna alarma desmedida.

"No son hechos aislados ni para preocuparse, siempre y cuando no haya una mortalidad masiva, por supuesto. Hay que acostumbrarse a que esto sucede y es parte de un ciclo biológico. Algunos animales llegan y otros no, lo que comúnmente llamamos selección natural", remarcó Lorenzani.

No te acerques ni lleves perros cuando veas un animal marino.

"En Mar del Plata hay una idiosincrasia muy distinta"

El proteccionista fue más allá y marcó una diferencia cultural que explica por qué en algunos lados se actúa mejor que en otros. "En Mar del Plata hay una idiosincrasia muy distinta a la que se utiliza en los lugares donde estos animales se reproducen, como en Chubut, Punta Tombo, o donde hay reservas, como el caso de Río Negro".

En esas regiones, explicó, directamente no se los toca. "Sale un animal a la orilla y no se los puede tocar. Uno levanta un lobo marino o un pingüino porque le parece que está enfermo y lo más probable es que te hagan un sumario", sostuvo. Mientras en el sur entienden que intervenir es perjudicial, en las playas bonaerenses todavía cuesta dejar que la naturaleza actúe sin meter mano.

Qué hacer y qué no si te encontrás con un pingüino

Las recomendaciones son claras y no admiten interpretaciones creativas. "Lo primero que hay que hacer, ya sean aves o mamíferos marinos, es no acercarse ni ir con perros al lado", advirtió Lorenzani. Las mascotas representan un riesgo enorme para estos animales que ya llegan debilitados a la costa.

También recomendó comunicarse con los guardaparques de la Municipalidad, que son los que están capacitados para evaluar si el animal necesita asistencia o si simplemente está descansando para retomar su viaje. Lo ideal, insistió, es "tener cuidado con las mascotas, no molestarlos y no intervenir en los procesos naturales, como lo hace la gente del sur que tiene más experiencia".