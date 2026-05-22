Rescate insólito de un elefante marino que paralizó Ensenada

La especie perdió más del 60% de su población adulta por gripe aviar.

Un elefante marino generó un insólito corte de tránsito en Ensenada al aparecer en una zona muy alejada de su hábitat natural. La aparición del animal en Isla Santiago movilizó a las autoridades ambientales bonaerenses, que tras un operativo de rescate de 10 horas lograron trasladarlo y liberarlo en San Clemente del Tuyú.

El Ministerio de Ambiente de la provincia coordinó el operativo junto a especialistas de la Fundación Temaikén y guardaparques de la Reserva Natural Rincón de Ajó. El animal fue detectado a unos 500 metros del Río de la Plata, en una zona donde normalmente no se lo ve, por lo que se presume que se desorientó y entró por un arroyo o canal.

Durante la madrugada, el equipo evaluó el estado nutricional y de salud del elefante marino para decidir el procedimiento. El traslado se realizó con mucho cuidado para evitar cualquier daño, mientras que en San Clemente del Tuyú los guardaparques indicaron el lugar ideal para facilitar su regreso seguro al mar.

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, destacó la importancia de este tipo de intervenciones y remarcó: “Cuidar la fauna marina también es proteger los bienes comunes naturales de nuestra Provincia. Ante la aparición de animales silvestres, es fundamental no acercarse, no tocarlos ni mojarlos, y dar aviso a las autoridades correspondientes para que puedan intervenir los equipos especializados”.

El elefante marino pertenece a una especie en peligro de extinción luego de perder más del 60% de su población adulta y el 97% de sus crías por un brote de gripe aviar. Por eso, el trabajo conjunto entre organismos públicos y especialistas es clave para garantizar la protección de la fauna silvestre y la seguridad de las comunidades.

No hay que acercarse, tocar ni mojar a los animales silvestres.

Vecinos del lugar registraron el momento en que el elefante marino avanzaba sobre una camioneta de la Fundación Temaikén que intentaba contenerlo, casi subiéndose a la caja del vehículo mientras un hombre trataba de orientarlo. El ejemplar había sido visto por primera vez el día anterior en el puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, pero fue cuando avanzó sobre la calzada que cortó el tránsito vehicular.

Un vecino comentó que el animal había estado “ayer a la tarde” en la zona y que, tras comunicarse con Fauna Silvestre, le indicaron que “lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”. Sin embargo, el elefante marino no quiso regresar al agua y permaneció cerca del Canal Santiago, donde personal especializado lo protegió con una mediasombra para evitar que se dirigiera hacia la ruta.

Ante la negativa del animal a volver al mar, el protocolo de rescate se activó y el equipo esperó el momento oportuno para que el elefante marino subiera al vehículo sin forzarlo. Finalmente, tras 10 horas, lograron trasladarlo con éxito y comprobaron que su estado general era bueno, lo que permitió avanzar con su liberación en la costa bonaerense.