Carrick seguirá como entrenador del Manchester United hasta 2028

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Manchester United - Nottingham Forest

​El Manchester United ha nombrado a Michael Carrick entrenador titular ‌con un ‌contrato hasta 2028, según anunció el viernes el club de la Premier League, en una recompensa para el exmediocampista por el cambio de rumbo del equipo ​en menos ⁠de media temporada.

El inglés de ‌44 años ha llevado ⁠al United a ⁠11 victorias en 16 partidos, incluyendo triunfos ante el Arsenal, el Manchester ⁠City, el Liverpool y ​el Chelsea, lo que ‌ha permitido al ‌equipo ascender al tercer puesto ⁠de la Premier League y asegurarse una plaza en la Liga de Campeones de la ​próxima ‌temporada.

"Desde el momento en que llegué aquí hace 20 años, sentí la magia del Manchester United. Asumir la ⁠responsabilidad de dirigir nuestro especial club de fútbol me llena de un inmenso orgullo", dijo Carrick en un comunicado.

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"A lo largo de los últimos cinco meses, este grupo ‌de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los niveles de resistencia, unión y determinación que exigimos aquí. Ahora es el momento de ‌seguir adelante juntos de nuevo, con ambición y un claro sentido de ‌propósito", ⁠agregó.

Con información de Reuters