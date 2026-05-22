DT Irán convoca a delantero Moghanlou en lista ampliada para el Mundial

FOTO ARCHIVO-Shahriyar Moghanlou de Irán antes de un partido por la Copa Asiática

El ​delantero Shahriyar Moghanlou ha sido convocado para la lista preliminar de Irán de cara ‌al Mundial y se ‌unirá al resto de los 30 jugadores en la concentración previa al torneo que se celebrará en Turquía, informó el equipo.

Moghanlou, que marcó ocho goles en la temporada de la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos que ​concluyó el fin ⁠de semana, se une a su compañero ‌Saman Ghoddos del Kalba en la convocatoria, ⁠que el seleccionador Amir ⁠Ghalenoei deberá reducir a 26 jugadores antes del 1 de junio.

El centrocampista Rouzbeh Cheshmi, que sufrió una ⁠lesión en el tendón de la corva ​durante un entrenamiento esta semana, ‌abandonará la concentración en Antalya ‌para recibir tratamiento, informó la selección.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Irán, que ⁠se enfrentará a Gambia en Antalya el 29 de mayo, también ha comunicado que se ha programado un segundo partido amistoso contra Mali ​para ‌el 4 de junio, el día antes de que la plantilla viaje a Estados Unidos.

Los jugadores pasaron gran parte del jueves en Ankara, la capital de Turquía, ⁠tramitando los visados para entrar en Canadá y Estados Unidos.

Los tres partidos de la fase de grupos de Irán en el Mundial se disputarán en Estados Unidos, comenzando en Los Ángeles contra Nueva Zelanda el 15 de junio, pero es posible que ‌tengan que viajar a Canadá si pasa la ronda inicial.

Al presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, se le denegó la entrada a Canadá para el Congreso de la FIFA del ‌mes pasado debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Tanto Estados Unidos como Canadá, ‌que coorganizan ⁠el Mundial junto con México, clasifican al IRGC como "entidad terrorista" y han dejado ​claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza militar de élite.

Con información de Reuters