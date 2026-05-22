La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano volvió a tomar trascendencia en las últimas horas después de que Interpol emitiera una alerta amarilla internacional para intentar localizar a la niña desaparecida desde el mes de agosto del 2023. La principal hipótesis de la investigación federal tiene que ver con que la menor habría sido trasladada de manera ilegal a Venezuela por su madre, Fiorella Abigail Salteño.

Todo comenzó con la denuncia presentada por el padre de la niña, Nicolás Altamirano, quien advirtió sobre la desaparición de su hija cuando tenía apenas 3 años. Desde aquel momento, la Justicia investiga una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor santafesina.

Según la Unidad Fiscal Santa Fe, no existen registros migratorios ni movimientos formales de salida del país vinculados a la niña, su madre o la pareja de su madre. Tampoco se detectaron viajes en transportes interurbanos en los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Para las autoridades, estas cuestiones refuerzan la sospecha de que el cruce fronterizo se habría realizado por pasos no habilitados.

El avance internacional de la búsqueda

El caso tomó dimensión internacional a partir de distintos análisis en las redes sociales y en registros digitales que detectaron conexiones con varios países de la región. Entre ellos, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Además, los testimonios incorporados a la causa orientaron parte de la investigación hacia la ciudad venezolana de Barinas, donde tendría vínculos familiares la pareja de la mamá de la niña, Fiorella Salteño, identificado como Pedro Luis Sáez Castillo.

La fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional en Brasil y en Venezuela. En esa línea se solicitaron informes a organismos venezolanos para intentar establecer posibles domicilios, líneas telefónicas o establecimientos educativos relacionados con la niña.

La palabra del papá de Mía

Nicolás Altamirano aseguró públicamente que ya había advertido sobre un posible riesgo de fuga y criticó que esas señales no hayan sido escuchadas a tiempo. En declaraciones a los medios, recordó el único contacto que tuvo con su hija en estos años: “Fue hace dos años y por redes sociales, donde ella (la madre) me ofrecía que, si yo quería volver a ver a la nena por videollamada, tenía que retirar todas las denuncias”.

La Unidad Fiscal Santa Fe continúa con distintas medidas para localizar a Mía y reconstruir su posible recorrido fuera del país. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y subrayaron que por cualquier información útil pueden comunicarse a través del WhatsApp +54 9 3416 38-5788.