Escándalo en Telefe: una figura explotó contra la producción del canal

Una figura de Telefe explotó contra la producción

Gran Hermano Generación Dorada vivió este último miércoles 20 de mayo una de sus noches más especiales: la gala de repechaje, que marcará un antes y un después en el certamen. A los doce jugadores que quedaban aún en competencia, se les sumaron cuatro exparticipantes (dos por voto del público y otro par por golden ticket) y nueve que son completamente nuevos, para que la casa tenga 25 otra vez.

De todos modos, estuvo la posibilidad de que sean 26. Y es que en determinado momento de la noche, la voz del "Big" irrumpió en el estudio para comunicarle a Carmiña, a quien expulsó meses atrás por comentarios racistas contra Mavinga, que podía gozar de un tercer golden ticket. Sin embargo, le dejó en claro que esto dependía de su compañera agraviada, sentada precisamente a su lado. A la hora de tomar una decisión, la africana fue contundente: dijo que no.

Esto generó una inmensa repercusión en las redes sociales, llegado al punto de que la propia paraguaya se expidió por esa vía para dejar de manifiesto su enojo, no contra la peluquera radicada en La Plata, sino ante la producción del ciclo, alegando que se sintió humillada.

¿Qué dijo Carmiña contra la producción de Gran Hermano?

Mediante un video, la paraguaya cuestionó: "¿Desde cuándo una participante decide el golden ticket de otra?". "Señor Gran Hermano, por favor... ¿Direcciones de moral a mí? No, vos no sos mi papá para decirme 'Ay Carmiña se portó bien, le voy a dar este golden ticket pero que decida Mavinga", criticó.

La historia de Carmiña repudiando la decisión de la producción.

"¿Humillación así? No, conmigo no", concluyó el material, mientras que en otra historia expuso: "Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida".