Aumento para empleadas domésticas en junio 2026: cuánto cobran por hora

Salarios de personal doméstico por hora

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para las empleadas domésticas que comenzará a impactar de lleno en los haberes de junio de 2026.

El acuerdo paritario establece incrementos escalonados y acumulativos para el personal comprendido dentro del régimen de casas particulares, con el objetivo de recomponer los ingresos frente a la inflación.

En junio, el aumento será del 1,5% sobre los salarios vigentes de mayo, luego de las subas ya aplicadas del 1,8% en abril y del 1,6% en mayo. Además, el entendimiento contempla una nueva actualización del 1,4% para julio.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026

Con el nuevo incremento, las trabajadoras de casas particulares cobrarán los siguientes valores mínimos por hora según la categoría y modalidad de trabajo.

Personal para tareas generales

La categoría más numerosa del sector —que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar— tendrá los siguientes valores aproximados:

Con retiro: alrededor de $3.515 por hora.

Sin retiro: cerca de $3.790 por hora.

Salarios confirmados con aumento

En el caso de quienes trabajan bajo modalidad mensualizada:

Con retiro: más de $431.000 mensuales.

Sin retiro: por encima de $479.000 mensuales.

Cuánto cobran las cuidadoras de personas

Para el personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas, las escalas de junio quedan de la siguiente manera:

Con retiro: alrededor de $3.780 por hora.

Sin retiro: cerca de $4.225 por hora.

Mientras que los salarios mensuales rondarán:

Con retiro: aproximadamente $477.800.

Sin retiro: más de $532.000.

Cómo serán los aumentos mes a mes

El acuerdo paritario firmado por la CNTCP dispuso una actualización gradual y acumulativa de los salarios:

Abril: 1,8%.

Mayo: 1,6%.

Junio: 1,5%.

Julio: 1,4%.

De esta manera, las escalas continuarán modificándose durante el próximo mes con nuevos ajustes sobre los básicos.

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio

Qué cambia con las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales de la negociación salarial fue la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

Según lo acordado:

El 50% de la suma fija que se pagaba en marzo se incorporó al básico desde abril.

El 50% restante pasará a formar parte del salario en julio.

Este mecanismo busca mejorar el impacto sobre:

Aguinaldo.

Vacaciones.

Horas extras.

Adicionales legales.

Además, simplifica la liquidación salarial para los empleadores y permite “blanquear” parte del ingreso mensual de las trabajadoras.

Cómo funciona el adicional por zona desfavorable

El acuerdo también confirmó una actualización del adicional por zona desfavorable, que asciende al 31% sobre los salarios mínimos.

Este plus alcanza a trabajadoras que prestan tareas en:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones (Buenos Aires).

Qué pasa con la antigüedad

La paritaria mantiene vigente el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado. Ese porcentaje se calcula tomando como referencia el 1° de septiembre de 2020 y se suma sobre los salarios básicos de cada categoría. De esta manera, el ingreso final puede variar según: