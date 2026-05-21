Reparto y de qué trata "Némesis", la serie de crímenes que es un éxito en Netflix

"Némesis", serie disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El género policial en streaming sumó una propuesta que avanza fuerte en el catálogo global. Se trata de Némesis, la nueva producción de Netflix creada por Courtney A. Kemp y Tani Marole que se posicionó entre lo más visto de la plataforma. La propuesta rescata la esencia de los clásicos duelos de ingenio y persecuciones callejeras bajo una mirada actual, urbana y cargada de tensión psicológica, ambientada en el escenario de Los Ángeles.

Trama y elenco principal de "Némesis"

La trama se sumerge en una vibrante dinámica de gato y ratón que evoca el espíritu de los grandes thrillers cinematográficos. El núcleo de la historia se construye a partir de una serie de robos ejecutados con precisión milimétrica, lo que desata una investigación exhaustiva donde los límites morales de ambos lados de la ley comienzan a desdibujarse de forma peligrosa.

Los grandes protagonistas de este enfrentamiento son dos hombres con códigos opuestos pero la misma determinación. Por un lado está el detective de la división de homicidios y robos de la policía de Los Ángeles, Isaiah Stiles, interpretado por Matthew Law. Stiles es un oficial brillante y sumamente obsesivo, arrastrado por traumas del pasado y por la sombra criminal de su propio padre, lo que destruye su vida familiar en su afán por hacer justicia.

En la vereda de enfrente se encuentra Coltrane Wilder, encarnado por Y'lan Noel, un respetado pilar de la comunidad empresarial que, bajo esa fachada respetable, opera como un meticuloso cerebro criminal y líder de una banda de atracadores de élite.

Isaiah Stiles y Coltrane Wilder, personajes de "Némesis". (Crédito de foto: Netflix)

Una serie para segunda temporada

Respecto al futuro de la producción, la primera temporada no cierra las subtramas de manera definitiva, sino que optó por un desenlace abierto y cargado de giros inesperados. Aunque Netflix todavía mantiene el estado de renovación oficial en suspenso mientras evalúa los niveles de audiencia globales de las primeras semanas, el show no fue concebido como una miniserie.

Los creadores de la serie confirmaron públicamente que ya tienen diseñado el boceto completo para una segunda entrega, la cual resulta indispensable para resolver las consecuencias y el destino de sus protagonistas tras el impactante final.