Cómo es el AT&T Stadium de Dallas, sede del Mundial 2026 (Foto: Getty Images)

El Mundial 2026 se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, una de las sedes elegidas para nueve partidos es el AT&T Stadium. Se trata de uno de los estadios más grandes del territorio estadounidense y de los más modernos del mundo.

Así es el AT&T Stadium: uno de los estadios más imponentes del Mundial 2026

Ubicado en Arlington, Texas, el AT&T Stadium es uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos, se destaca por tener una capacidad de 93.000 personas y una de las pocas pantallas HDTV suspendidas en el mundo.

Inaugurado en 2009, el estadio es el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL y se utiliza para diferentes eventos como el Cotton Bowl Classic, el Big 12 Championship Game y el Southwest Classic. En este recinto se jugarán cinco partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Es uno de los estadios con más comodidades para sus visitantes:

Tiene 350 suites privadas.

Cuenta con 70.000 asientos (se puede ampliar a 100.000).

Techo retráctil.

Plataformas de zona de anotación con paredes operables.

Centro de datos.

Mundial 2026: Uno por uno, todos los partidos que se jugarán en el AT&T Stadium

Zona de grupos

Domingo 14 de junio: Países Bajos vs. Japón - Grupo F.

- Grupo F. Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia - Grupo L.

- Grupo L. Lunes, 22 de junio: Argentina vs. Austria - Grupo F.

- Grupo F. Jueves, 25 de junio: Japón vs. Suecia – Grupo F.

– Grupo F. Sábado, 27 de junio: Jordania vs. Argentina - Grupo J.

Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio 2026: 2E vs 2I.

Viernes 3 de julio 2026: 2D vs 2G.

Octavos de final

Lunes 6 de julio: Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84.

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