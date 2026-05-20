Una figura de El Trece estalló de la bronca contra Aptra tras los Martín Fierro: "Me voy"

Una figura de El Trece estalló de la bronca contra Aptra tras los Martín Fierro.

La entrega de los premios Martín Fierro de televisión dejó una fuerte polémica en las redes sociales. Tras la derrota de Nelson Castro en su terna, la periodista Dominique Metzger lanzó un feroz descargo para defender el trabajo de su compañero en Telenoche. Con un mensaje contundente, la comunicadora apuntó contra la decisión de Aptra y enumeró los logros del histórico profesional a lo largo del último año.

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 reunió a las máximas figuras del espectáculo en el Hilton de Buenos Aires. En la categoría a Mejor Labor Periodística Masculina, el conductor de El Trece competía contra pesos pesados como Rolando Graña, Mauro Szeta y Germán Paoloski. Finalmente, la ansiada estatuilla quedó en las manos del referente de Graña, de América TV.

El reclamo por el Martín Fierro

A través de su cuenta en la red social X, Metzger expuso su total asombro por la falta de reconocimiento hacia su colega. "Respeto todo pero… ¿Cómo no lo ganó Nelson?", publicó Dominique Metzger con notable indignación. Para justificar su postura, la periodista detalló los desafíos que enfrentó el médico en sus recientes viajes internacionales. "Dos guerras, la muerte del Papa, los astronautas a la Luna”, destacó.

Una figura de El Trece estalló de la bronca contra Aptra tras los Martín Fierro.

Tras la fuerte queja virtual, la periodista buscó calmar la tensión con un cierre más diplomático hacia los ganadores de la noche. “Igual la mejor con el resto de los colegas masculinos pero ¡Nelson lo dio todo! Besos, me voy a dormir", remató en su texto. La velada de premiación también tuvo otras grandes sorpresas, como la consagración máxima de Guido Kaczka con el Oro y el premio a Wanda Nara por su labor al frente de MasterChef Celebrity.