Ministra de Hidrocarburos de Venezuela dice que el país está abierto a resolución de disputas contractuales en el extranjero

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Petróleo de Venezuela, Paula Henao, reacciona en el Palacio de Miraflores, en Caracas

Por Marianna ​Parraga y Nathan Crooks

THE WOODLANDS, Texas, 19 may (Reuters) - La ‌ministra de ‌Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dijo el martes que el nuevo marco regulatorio de hidrocarburos del país permite la resolución de ​controversias ⁠fuera de sus fronteras.

"Y ‌bueno, de los elementos ⁠que seguramente ⁠muchos están demandando el tema de la seguridad jurídica, la ⁠ley incorpora por supuesto ​todo lo que ‌tiene que ver ‌con ese elemento a ⁠través de la resolución de controversias, no solamente dentro de este territorio ​nacional, ‌sino que permite y da apertura a que se puedan ubicar otros espacios que permitan ⁠resolver esas controversias que esperan", dijo Henao en una conferencia en The Woodlands, en Texas.

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"Confiamos que, que no, no se lleguen a dar, ‌pero en caso de que haya alguna dificultad, entonces podemos nosotros soportarla por esa vía".

Venezuela se muestra entusiasmada ‌y segura con el regreso de los inversionistas extranjeros ‌al sector ⁠energético del país, agregó.

Con información de Reuters