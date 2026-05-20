Trump afirma que hablará con el presidente de Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación a bordo del Air Force One, tras su visita a China

Por Bo ​Erickson

WASHINGTON, 20 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌afirmó el miércoles ‌que hablará con su homólogo taiwanés, Lai Ching-te.

"Hablaré con él", dijo Trump a la prensa. "Hablo con todo el mundo (...) Trabajaremos en eso, en el problema de ​Taiwán".

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La disposición ⁠de Trump a mantener una ‌conversación se produce tras ⁠su viaje a ⁠China la semana pasada, que el mandatario estadounidense calificó el miércoles de "increíble".

Una ⁠conversación entre Trump y Lai ​supondría un avance diplomático ‌significativo, ya que ‌los presidentes de Estados Unidos ⁠y Taiwán no han hablado de forma directa desde que Washington trasladó su reconocimiento diplomático ​de ‌Taipéi a Pekín en 1979.

Es probable que cualquier conversación directa entre Estados Unidos y Taiwán enfurezca a China, que ⁠considera la isla de gobierno democrático como parte de su propio territorio.

Tras su reunión de la semana pasada con el presidente chino, Xi Jinping, Trump dijo que aún no ‌ha decidido si seguirá adelante con una importante venta de armas a Taiwán por valor de hasta 14.000 millones de dólares.

Según la ‌legislación estadounidense, Washington está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para ‌defenderse, y ⁠tanto los legisladores republicanos como los demócratas han ​instado a la Administración Trump a continuar con la venta de armas.

(Editado en español por Carlos Serrano)