En medio de las internas, Feinmann reveló qué pasará en el Gobierno: "Se..."

En medio de las internas, Feinmann reveló qué pasará en el Gobierno.

En la pantalla de A24, los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi protagonizaron un profundo debate sobre las disputas internas en el círculo íntimo de Javier Milei.

Durante el pase de sus respectivos programas, los periodistas desmenuzaron el complejo escenario del oficialismo. Frente a los rumores de fractura, Feinmann aportó su información exclusiva. "No va a pasar absolutamente nada. No se va a ir ni Karina Milei, ni Santiago Caputo ni Martín Menem", sentenció.

De inmediato, Rossi validó esta postura y sumó su propio pronóstico sobre el futuro de las tensiones: "La interna va a seguir. Lo que no va a tener va a ser una resolución".

Para profundizar en la gravedad del asunto, Eduardo Feinmann describió el freno en la escalada de agresiones de la Casa Rosada. "Igualmente, me da la sensación de que ya hay muchos que, más que dar marcha atrás, me parece que están en un momento de 'bueno, hasta acá llegamos, listo'", relató. Ante esta pausa en el conflicto, su compañero lanzó una dura advertencia: "Profundizar esto es puro daño".

En medio de las internas, Feinmann reveló qué pasará en el Gobierno.

Qué dejó la interna en el Gobierno

A modo de cierre, Feinmann apuntó a las tácticas expuestas por las diferentes facciones. "Además, se notaron mucho los hilos. De uno y otro lado", disparó y opinó. "A veces las cosas de la política llevan una carga emocional tan grande que la política queda a un lado y la emoción es lo que gana. Hablo de la emoción humana, del sentimiento humano más puro".