Mariana Brey confesó que protagonizó un robo en los Martín Fierro: "¿Está mal?"

Mariana Brey confesó que se llevó parte del centro de mesa de los Martín Fierro,

Tras la gala de los premios Martín Fierro, la periodista Mariana Brey admitió un insólito accionar durante el evento. En la pantalla de Carnaval Stream, la panelista reveló que se llevó un arreglo floral de su mesa y justificó su decisión con un argumento familiar.

La ceremonia organizada por Aptra reunió a las máximas figuras del espectáculo en una noche a puro lujo, pero algunos invitados decidieron llevarse un recuerdo no oficial de la velada. Durante su participación en el canal digital, la mediática enfrentó las críticas de sus compañeros y defendió su decisión de apropiarse de la decoración. "¿Está mal llevarse un centro de mesa?", arrancó la comunicadora.

Para validar su accionar, la integrante de la farándula apeló a las costumbres populares de los argentinos en las fiestas privadas. "Vos vas a un casamiento y te llevás el centro de mesa. Alguien se lo lleva, si no sos vos es otro", sentenció. Luego, minimizó el hecho para intentar evadir la polémica: "Por favor, dos florcitas".

Qué le dijo su madre

Lejos de mostrar arrepentimiento, Mariana Brey expuso al verdadero autor intelectual del robo. Según su relato, todo el operativo ocurrió por una exigencia directa de su madre. "Mi mamá me dijo: 'Si no venís con el Martín Fierro, mínimo traeme el centro de mesa'. ¿Cómo no lo voy a hacer? Ya me lo reclamó por WhatsApp", relató la periodista.

Mariana Brey confesó que se llevó parte del centro de mesa de los Martín Fierro.

Finalmente, detalló las características del objeto en cuestión y aclaró que no arrasó con toda la estructura decorativa. "Era una cosa grande pero yo no es que me llevé el centro entero", confesó e insistió: "Era muy grande. Posta".