Cómo es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del Mundial 2026

Una de las sedes más importantes del Mundial 2026 es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, donde se jugarán ocho partidos de la Copa del Mundo. Con una capacidad para más de 70.000 personas, ha sido el terreno de eventos importantes como el Super Bowl y el College Football Playoff Championship Game.

Los detalles del Mercedes-Benz Stadium: una de las principales sedes del Mundial 2026 en EE.UU

El Mercedes-Benz Stadium es un estadio multideportivo de última generación y se encuentra en Atlanta, Georgia, y es considerado el más sostenible del mundo. Se trata de la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United FC de la MLS. El estadio se inauguró el 26 de agosto de 2017 y desde entonces ha sido sede de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos y escenario de superestrellas mundiales.

El estadio se diseñó pensando en los hinchas y entre sus principales características se destacan:

Posee una capacidad para 75.000 personas.

Tiene más de 90 metros de altura.

Cuenta con techo retráctil y una pantalla de 360 grados.

El estadio fue sede del Mundial de Clubes 2025 donde se enfrentaron Paris Saint-Germain y FC Bayern München

El estadio ya fue sede de seis partidos del Mundial del Clubes en 2025. Las instancias que se disputaron allí fueron tres partidos de fase de grupos, dos de los octavos de final y uno de cuartos de final entre Paris Saint-Germain y FC Bayern München.

Mundial 2026: qué partidos de la Copa del Mundo se juegan en el estadio Mercedes-Benz

Este año, el estadio de Atlanta será una de las 16 sedes del Mundial donde se jugarán ocho partidos, entre ellos, una semifinal. En detalle:

Zona de grupos

Lunes 15 de junio: España vs. Cabo Verde - Grupo H

Verde - Grupo H Jueves 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A

- Grupo A Domingo 21 de junio: España vs. Arabia Saudita - Grupo H

- Grupo H Miércoles 24 de junio: Marruecos vs. Haití - Grupo C

- Grupo C Sábado 27 de junio: RD Congo vs. Uzbekistán - Grupo K

Dieciseisavos de final

Miércoles 1 de julio: 1º Grupo L vs. el 3º Grupo E/H/I/J/K

Octavos de final

Martes 7 de julio: Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88

Semifinales