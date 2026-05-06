Quintela cuestionó los números de pobreza de Milei y advirtió sobre el deterioro social: “El superávit es a costa del hambre”

Por la crisis que atraviesa el país, el gobernador Ricardo Quintela criticó una vez más el modelo de gobierno del presidente Javier Milei y cuestionó los números de pobreza producto de las políticas económicas del Gobierno nacional.

Desde La Rioja, Quintela planteó que existe una fuerte diferencia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que atraviesan las familias argentinas y afirmó que "no sabe con qué cara el Gobierno dice que se redujo la pobreza". En diálogo con Radio 10, señaló que en las provincias se percibe un crecimiento de la demanda en comedores comunitarios y una marcada caída del consumo.

El mandatario riojano sostuvo que el impacto del ajuste recae principalmente sobre trabajadores y sectores medios, lejos de afectar a "la casta", como planteó el oficialismo nacional durante la campaña. "Dicen que hay superávit, pero es a costa del hambre de la gente", afirmó Quintela, quien también cuestionó la política económica encabezada por el ministro Luis Caputo.

Críticas al ajuste y al modelo económico

Fue así que Quintela vinculó el equilibrio fiscal con la paralización de la obra pública y los recortes en áreas sensibles como salud y educación, especialmente en las provincias del interior. Además, consideró que la desaceleración inflacionaria que destaca el Gobierno nacional responde a una fuerte recesión económica que, según su mirada, esto afecta la actividad productiva y comercial.

Durante la entrevista, el gobernador remarcó que las provincias realizan un esfuerzo para sostener servicios esenciales frente a la reducción de transferencias nacionales. "Quitaron el fondo compensador, quitaron el incentivo docente y ahora pretenden que se mire para otro lado mientras la gente sufre", manifestó.

También denunció que existe una política de presión económica hacia los gobernadores que mantienen diferencias con la Casa Rosada, además de señalar que esa situación repercute directamente sobre los ciudadanos. Hacia el final de sus declaraciones, Ricardo Quintela convocó a construir una alternativa política frente al modelo libertario y llamó a fortalecer la unidad de los sectores opositores.

El mandatario sostuvo que es necesario defender el federalismo, la justicia social y los recursos provinciales, en un contexto que definió como crítico para el tejido social argentino. Asimismo, ratificó que continuará con el reclamo ante la Corte Suprema por fondos que, según plantea el Gobierno riojano, corresponden legítimamente a la provincia y permanecen retenidos por el Ejecutivo nacional.

De esta manera, el gobernador de La Rioja profundizó sus cuestionamientos al rumbo económico nacional y volvió a poner el foco en las consecuencias sociales del ajuste sobre las provincias y los sectores más vulnerables.