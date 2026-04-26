"No vienen a hacer beneficencia": Quintela alertó sobre las consecuencias del RIGI en las provincias

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a marcar su postura sobre el desarrollo minero y cuestionó el modelo extractivo impulsado a nivel nacional, al advertir que “nadie viene a la Argentina a hacer beneficencia”, sino a obtener ganancias a partir de los recursos naturales.

En una entrevista brindada a AM750, el mandatario explicó que la provincia atraviesa una etapa de exploración minera con fuerte presencia empresarial. Según detalló, actualmente hay 14 compañías trabajando en distintos proyectos con resultados positivos, aunque aún no se alcanzó la fase de explotación.

Quintela remarcó que La Rioja no rechaza la actividad minera, pero sí cuestiona el enfoque puramente extractivista. En ese sentido, sostuvo que la clave está en agregar valor a los recursos. “La política extractivista minera no da mucho trabajo, pero si se le agrega valor al metal, se generan muchos más puestos laborales”, afirmó.

El gobernador explicó que la provincia participa en los proyectos mediante asociaciones con empresas privadas, estableciendo condiciones vinculadas a la generación de empleo local. “Lo que se prioriza son trabajadores riojanos”, señaló, y destacó que el Estado también interviene en la conducción a través de la empresa estatal EMSE.

En cuanto a la distribución de beneficios, detalló que la participación varía según el recurso. En el caso del litio, la provincia puede alcanzar entre el 20% y el 25% de las utilidades, mientras que en el oro la participación ronda el 10%, además de regalías e impuestos. “Participamos sin poner capital, pero con control y condiciones”, indicó.

Quintela también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei, al que cuestionó por promover un esquema extractivo que, según su visión, no garantiza desarrollo local.

Por otra parte, el mandatario planteó un conflicto con la provincia de San Juan por el proyecto minero Josemaría, ubicado en una zona limítrofe. Según explicó, la empresa operó durante años utilizando infraestructura riojana sin generar beneficios para la provincia.

En ese marco, reclamó una mayor participación para trabajadores y proveedores locales, así como una distribución más equitativa del empleo generado. También señaló que la definición de los límites territoriales debería ser abordada por el Congreso nacional.

Por último, Quintela insistió en la necesidad de un modelo de minería sustentable, que contemple el cuidado del ambiente y garantice beneficios concretos para las comunidades. “Queremos que la empresa gane, pero también la provincia, el departamento y la Nación”, concluyó.