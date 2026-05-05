Revelan lo primero que hizo Pampita al separarse: "Estaba acompañada"

Pampita disfrutó de su noche de soltera.

La separación de Carolina 'Pampita' Ardohain y Martín Pepa sigue sumando capítulos y, esta vez, se conoció cómo habría sido una de las primeras noches de la modelo tras la ruptura.

¿Qué hizo Pampita tras separarse?

Después de confirmar que el vínculo llegó a su fin, Pampita volvió a quedar en el centro de la escena por una salida nocturna en Miami que no pasó desapercibida y que rápidamente alimentó todo tipo de comentarios.

La información se conoció en Puro Show, donde dieron detalles de cómo fue la noche de la conductora en uno de los boliches más exclusivos de la ciudad: “Tipo una y media de la mañana estaba bailando en las mesas del VIP junto a un grupo de amigas”, contaron al aire.

Según relataron, todo comenzó con una cena que luego derivó en salida. Pampita habría aceptado una invitación para ir al boliche y terminó quedándose hasta la madrugada. “Estaba acompañada de su hermano y muchos preguntaban quién era”, agregaron.

En el programa también señalaron que, aunque habló con distintas personas que se acercaban a saludarla, se la veía concentrada en disfrutar del momento y desconectarse de todo lo que venía pasando alrededor de su separación.

Una actitud rutinaria en su vida

Pero hubo un comentario que llamó especialmente la atención. “Pampita se separa y se va de fiesta, la terapia la hace moviendo”, lanzaron en el ciclo, comparando esta situación con otras rupturas anteriores de la modelo.

Como si eso fuera poco, apareció otro nombre inesperado en la historia. Según trascendió, Cochito López también habría estado en Miami y fue visto cerca del mismo boliche, reavivando rumores que ya habían circulado tiempo atrás.

Cochito López estaba también en Miami.

Por ahora, no hay confirmaciones ni fotos juntos, pero en el mundo del espectáculo el dato alcanzó para volver a instalar especulaciones sobre la vida sentimental de Pampita. Pese a que su separación de Martín Pepa es muy reciente, la modelo podría estar probando cosas nuevas.

Mientras tanto, ella parece enfocada en otra cosa: rodearse de amigos, salir y atravesar el momento a su manera. Y si algo quedó claro después de esta aparición, es que Pampita no piensa esconderse tras la separación. Todo lo contrario.