Día Internacional del Sauvignon Blanc: 5 lugares para tomar la cepa de vino que deslumbra

Cada primer viernes de mayo se conmemora el Día Internacional del Sauvignon Blanc, una de las cepas de vino blancas más populares y aromáticas del mundo. Se trata de uno de los vinos más producidos en Argentina y, este año, la celebración se extiende durante la semana en algunos puntos gastronómicos de Buenos Aires y se vuelve la excusa perfecta para salir.

Día Internacional del Sauvignon Blanc: estos son los mejores lugares de Buenos Aires para disfrutar de este vino

Alo's

En Alo’s, el Sauvignon Blanc se integra a una carta donde la cocina y el vino dialogan de verdad. La selección —con etiquetas como Hileras de Alo’s (Casa de Uco), Serbal (Atamisque), Proyecto Hermanas (Lagarde) y Ribera del Cuarzo— recorre distintos estilos de la cepa, desde perfiles más filosos y herbales hasta versiones con mayor volumen.

En la mesa, esa diversidad se traduce en juego: funciona con la ostra con manteca negra y alcaparras, la pesca curada con nabo y almendras o platos más intensos como el curry rojo de lengua con mango y avellanas, donde la acidez equilibra y potencia. Así, Alo’s arma una propuesta donde el Sauvignon Blanc se disfruta en distintas capas, siempre con la frescura como hilo conductor.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

L’adesso

En L’adesso, el Sauvignon Blanc aparece como una elección lógica dentro de una carta con raíces italianas. La selección —acotada y bien elegida— incluye etiquetas como Saint Felicien, Rutini y Crux, todas de Mendoza, con un perfil fresco, cítrico y directo. El objetivo es ofrecer vinos accesibles, bien seleccionados y que combinen con la cocina sin exagerar para funcionar.

Son vinos que acompañan sin complicar: van bien con la insalata di mare tibia (ensalada tibia de frutos de mar), el pesce al forno alla pugliese (pescado al horno con papines, aceitunas y tomate) o pastas con acidez marcada como los spaghetti al limone e acciughe (spaghetti con limón y anchoas).

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Casa Pirque

Las Huertas Sauvignon Blanc 2024 se presenta como un blanco directo y disfrutable, ideal para quienes buscan calidad sin vueltas y a buen precio. Desde el Valle de Colchagua (Chile), ofrece un perfil aromático con notas cítricas y herbales, más un costado tropical, y una boca ligera, jugosa y refrescante que invita a una segunda copa. Con una elaboración enfocada en preservar frescura, es una opción versátil que funciona tanto para el aperitivo como para acompañar comidas simples.

Mago Parrilla

En la cava de Mago Parrilla, el Sauvignon Blanc se posiciona como una de las variedades más versátiles de la selección. Tal como explica la sommelier Marcela Rienzo, se trata de un vino fresco, aromático y “súper plástico”, capaz de adaptarse y expresar matices distintos según el terroir.

Dentro de la carta, funciona como una puerta de entrada ideal: liviano, directo y refrescante, acompaña desde frituras y picadas hasta vegetales, quesos frescos o preparaciones más complejas como espárragos y alcauciles. Para encarnar este estilo, aparece el Luigi Bosca Sauvignon Blanc, una etiqueta de Bodega Luigi Bosca que ha consolidado una identidad basada en la expresión del viñedo y la precisión enológica. En este vino, esa filosofía se traduce en una frescura nítida y una elegancia sostenida, que dialoga con la cocina del lugar sin imponerse, con equilibrio.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Áncora

En Áncora, la carta de vinos no funciona como un simple complemento, sino como una extensión del relato gastronómico. Curada por Aldo Graziani, la selección pone el foco en etiquetas que interpretan el territorio con identidad propia y, entre ellas, se destaca el Manos Negras Cold Soil Sauvignon Blanc.

Este blanco sintetiza la filosofía de la bodega fundada por Jeff Mausbach y Alejandro Sejanovich con viñedos patagónicos asentados sobre terrenos fríos y pedregosos, se expresa con una frescura precisa: aparecen notas cítricas, recuerdos de hierbas y una mineralidad marcada que sostiene su recorrido en boca. De acidez filosa y perfil limpio, se posiciona como un aliado natural para entradas ligeras, platos de mar o propuestas vegetales, acompañando sin invadir y elevando la experiencia desde la sutileza.