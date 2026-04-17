Día Nacional del Malbec: 14 lugares de Buenos Aires para tomar uno de los vinos preferidos por los argentinos

Desde recorridos de degustación hasta eventos temáticos, las propuestas apuntan a destacar la diversidad de estilos y regiones que definen a este varietal.

El Día Nacional del Malbec se consolida como una de las fechas más importantes del calendario enogastronómico argentino. Bares, restaurantes y vinotecas de Buenos Aires despliegan propuestas especiales para celebrar esta cepa emblemática, con degustaciones, menús y experiencias que destacan su diversidad y su arraigo cultural.

Día Nacional del Malbec: experiencias y eventos destacados en Buenos Aires

La celebración del Día Nacional del Malbec reúne iniciativas que van desde recorridos de degustación hasta menús diseñados especialmente para la ocasión. La agenda incluye actividades en distintos puntos de la ciudad, con propuestas que buscan acercar el vino a públicos diversos, desde aficionados hasta conocedores.

Casa Pirque

Casa Pirque se suma con una agenda dinámica que incluye el Malbec Tour de Frappé y su participación en ferias y encuentros como Gorros Wines, Amparo Vinoteca y eventos en hoteles de alta gama. La propuesta se centra en degustaciones de etiquetas de bodegas como Araucana, Aruma, Matervini y Felino, con un enfoque accesible.

Mago Parrilla

Mago Parrilla presenta una experiencia de cuatro pasos con maridaje, donde cada plato se combina con distintas versiones de malbec. La propuesta incluye etiquetas como Trapiche y El Esteco, en un recorrido que destaca la versatilidad del varietal en la gastronomía.

Somos Asado

Durante todo el mes, Somos Asado ofrece una promoción especial: quienes consuman una botella de Animal Malbec Orgánico reciben otra de regalo. La propuesta se integra con una cocina a fuego de leña centrada en carnes y productos de estación.

Sendero

Sendero ofrece una carta con más de una decena de malbec de distintas regiones, desde opciones frutadas hasta vinos de guarda. La propuesta combina parrilla, vista a la Costanera y un ambiente relajado.

Restaurantes para celebrar el Día Nacional del Malbec con propuestas gastronómicas

Ostende

Ostende propone un menú especial con platos como osobuco braseado al vino tinto y postres clásicos, acompañado por una carta curada que prioriza cepas con historia.

Restaurant Museo Evita

En una casona histórica, el Restaurant Museo Evita ofrece descuentos en botellas de malbec y platos diseñados para potenciar el maridaje, como carnes y pastas de impronta argentina.

Madre Rojas

Madre Rojas destaca etiquetas de distintas regiones del país y organiza degustaciones especiales en formato flight, enfocadas en la relación entre carne y vino.

Los bares y wine spots también se suman a la celebración con opciones más informales, como degustaciones por copa, promociones especiales y coctelería con malbec

Alo’s

Alo’s propone una mirada federal del malbec, con etiquetas del norte, la Patagonia y Mendoza, en una experiencia que invita a explorar estilos diversos.

Enero

En Enero, la selección de malbec se presenta en una cava curada con etiquetas de distintas regiones, destacando vinos de guarda y propuestas de altura.

Áncora

Áncora ofrece una carta pensada por el sommelier Aldo Graziani, con vinos que reflejan la diversidad de suelos y microclimas del país.

Bares y espacios con propuestas innovadoras para disfrutar malbec

Diversos espacios gastronómicos diseñan experiencias que combinan platos especialmente pensados con etiquetas seleccionadas

Tanta

Tanta combina cocina peruana con una amplia selección de malbec y coctelería que incorpora este varietal en bebidas originales.

La Boque de Palermo

La Boque celebra con una propuesta simple: cortes de carne acompañados por una copa de malbec de regalo, en una experiencia centrada en la parrilla.

Malcriado

Con más de 20 etiquetas disponibles, Malcriado apuesta por una experiencia enfocada en el vino por copa y la cocina al fuego.

Joaquín Vasco Wine Spot

Este wine bar boutique ofrece etiquetas exclusivas y catas en un ambiente íntimo, acompañado por tapas españolas y productos gourmet.

Una cepa que define la identidad argentina

El Día Nacional del Malbec no solo celebra un vino, sino también una tradición que forma parte de la identidad cultural argentina. La diversidad de propuestas en Buenos Aires refleja la capacidad del malbec para adaptarse a distintos estilos, desde experiencias gourmet hasta encuentros más informales.

En cada copa, el malbec sintetiza historia, territorio y evolución, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la escena vitivinícola local.