Eduardo Feinmann destrozó al gobierno de Javier Milei.

Eduardo Feinmann volvió a criticar con crudeza a Manuel Adorni este martes durante el pase con Pablo Rossi en A24, por los escándalos que rodean al funcionario y que tienen cada vez más sustento, generando un resquemor creciente desde la sociedad hacia el gobierno de Javier Milei.

"Vos sabés que alguien dentro del Gobierno me dijo 'en estos momentos, el verdadero riesgo Kuka se llama Manuel Adorni', porque todo este ruido que hay cerca del presidente, lo que genera es la posibilidad de que los kukas puedan volver", manifestó en vivo el periodista, dejando a las claras que las internas en el oficialismo están a la orden del día.

Manuel Adorni compareció ante la Cámara de Diputados este último miércoles.

¿Qué más dijo Feinmann sobre Adorni?

En otro pasaje, habló sobre el "comportamiento de casta" (tal y como lo definió su compañero) que está teniendo el funcionario. "Nadie renuncia, nadie se corre, acá estoy sentado, acá me quedo y no me muevo. No me van a mover ni los periodistas, ni los medios, ni la oposición, ni nada, aunque yo me haya mandado la cagada más grande del mundo", ironizó Feinmann, quien sostuvo: "Creo que es más de leal correrse por propia voluntad, no esperar a que te lo pida el Presidente".

Finalmente, luego de que Rossi deslizara que "la orden que baja de la presidencia y de la Secretaría General de la Presidencia es 'acá no ha pasado nada, Adorni en plena gestión'", Feinmann completó: "El problema es que no hay gestión y te lo dicen desde dentro del gobierno, no hay gestión. Hace 60 días que no hay gestión".