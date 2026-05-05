Los 10 0km más vendidos en abril.

La venta de autos 0 KM en Argentina tuvo una nueva caída en abril de 2026, sumando ya tres meses seguidos de números negativos. En ese contexto, Toyota sigue dominando el mercado local, aunque los autos chinos se abren camino poco a poco.

En ese contexto, en el cuarto mes del año se patentaron 47.564 unidades, lo que representa una baja del 13,6% interanual, teniendo en cuenta que en el mismo mes de 2025 el número fue de 55.025.

Esto también es un retroceso respecto de marzo, cuando el patentamiento fue de 49.200 vehículos. En lo que respecta a lo que va del año, se patentaron 205.114 unidades, esto es un 5,7% menos que en el mismo período de 2025.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Sebastián Beato, afirmó: "Abril mostró una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos".

"Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios", sumó.

Cuáles fueron los modelos más vendidos en abril

Por segundo mes consecutivo, Toyota dominó el mercado en abril. El modelo más vendido fue la Hilux y tuvo dentro del top 10 otro modelo. Entre todos sus autos vendió 6.691 vehículos y se quedó con el 15 por ciento del mercado,

Algo que viene pasando en el último tiempo es el crecimiento de las marcas chinas y BYD volvió a meterse entre las 10 más vendidas, quedando novena. BAIC, que también viene mejorando, quedó en el puesto 12°.

El top 10 de modelos en abril quedó así:

Toyota Hilux: 2.346 Peugeot 208: 1.819 Ford Territory: 1.570 Ford Ranger: 1.437 Fiat Cronos: 1.436 Volkswagen Tera: 1.292 Chevrolet Tracker: 1.209 Chevrolet Onix: 1.182 Volkswagen Amarok: 1.156 Toyota Yaris Cross: 1.128

En tanto, el ranking de las marcas que más vehículos patentaron quedó de la siguiente manera:

Toyota: 6.691 Volkswagen: 5.538 Fiat: 5.021 Ford: 3.862 Chevrolet: 3.847 Renault: 3.526 Peugeot: 2.976 Citroën: 1.790 BYD: 1.701 Jeep: 1.137