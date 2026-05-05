Emplazado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, Villa Larca se encuentra al pie de las Sierras de los Comechingones

Ubicado al pie de las sierras, con poco más de 2200 habitantes y de un ritmo de vida pausado, Villa Larca aparece como uno de los destinos escondidos más atractivos del turismo serrano argentino.

El pueblito del departamento Chacabuco, en la provincia de San Luis, combina naturaleza, historia y actividades al aire libre en un entorno que invita a desconectarse.

¿Cómo es Villa Larca, el pueblito puntano de ensueño?

Emplazado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, Villa Larca se encuentra al pie de las Sierras de los Comechingones, lo que define tanto su paisaje como su identidad. Con predominancia de los arroyos de montaña, la vegetación serrana y un clima templado, cada elemento favorece el turismo durante todo el año.

Uno de sus principales atractivos es el contacto directo con la naturaleza. El circuito más visitado incluye el Chorro de San Ignacio, una cascada de más de 20 metros rodeada de vegetación y formaciones rocosas, que se puede recorrer a través de senderos accesibles. Más arriba, el paisaje continúa con sitios como la Laguna Milagrosa o el Chispiadero, que amplían la experiencia con miradores y caídas de agua adicionales.

A estos puntos se suma la Reserva Aguas Buenas, un espacio que combina cascadas, arroyos y vestigios de antiguas explotaciones mineras. El área ofrece recorridos de baja y media dificultad, donde el agua y la piedra modelan el paisaje y dan lugar a pozos naturales y pequeños saltos.

Más allá de sus atractivos naturales, Villa Larca también tiene un valor histórico. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, con presencia de pueblos originarios comechingones y posteriores asentamientos coloniales. La fundación formal se estableció en 1858, y desde entonces el desarrollo del pueblo estuvo ligado a la agricultura, la ganadería y, más recientemente, al turismo.

En el plano gastronómico, el pueblito cuenta con propuestas locales que destacan productos regionales y comidas caseras. La experiencia se completa con alojamientos pequeños y familiares, que refuerzan el clima tranquilo del lugar.

¿Cómo llegar a Villa Larca desde la ciudad de San Luis?

Ubicado a 180 kilómetros de la ciudad de San Luis y accesible principalmente por vía terrestre, el recorrido más habitual para llegar a Villa Larca demandará tomar la Ruta Nacional 146 hacia el norte y luego empalmar con caminos provinciales que atraviesan paisajes serranos hasta llegar al pueblito de menos de 3000 habitantes.