Confirmaron a cuándo es la ciclogénesis que traerá la primera ola polar del año y tormentas

La inestabilidad comenzará en la noche de este martes y se profundizará el jueves con el ingreso de aire frío y vientos del sudoeste.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por una transición climática donde la inestabilidad se hará presente a partir del miércoles, ya que ese día se producirá una ciclogénesis que marcará el inicio de precipitaciones y tormentas que darán paso a una masa de aire frío.

Según el sitio Meteored, la jornada se presentará con vientos del cuadrante este y habrá una importante caída de la presión superficial en Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, además del desarrollo de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.

Este fenómeno, definido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como un proceso de formación de un sistema de baja presión, derrumbará el barómetro y potenciará las lluvias durante gran parte del miércoles.

La inestabilidad comenzará en la noche de este martes y se profundizará el jueves con el ingreso de aire frío y vientos del sudoeste. Pasada la mitad de semana, habrá un descenso de temperaturas que marcará el comienzo de un período de mañanas invernales.

Pronóstico del tiempo extendido

La inestabilidad se extenderá hacia el fin de semana. El viernes habrá una mínima de 8 grados y una máxima de 14, aunque la sensación térmica podría ser menor por la circulación de aire polar, con intensos vientos y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El cambio en el patrón atmosférico no solo afecta a Buenos Aires, sino que se suma a un contexto nacional donde varias provincias registraron marcas bajo cero, como La Quiaca, que llegó a -1.8°C.

Ante las altas probabilidades de tormentas intensas y ráfagas, el SMN recomendó asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, no sacar la basura y mantenerse en lugares cerrados ante la caída de precipitaciones fuertes.

Por otro lado, el sábado y el domingo estarán despejados, pero el frío se mantendrá con máximas de 14 y 15 grados, respectivamente.

¿Qué hacer en caso de tormentas?

Ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo recomendó: