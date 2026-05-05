Instagram prueba la etiqueta para "Creador de IA"

Desde ahora, algunos usuarios podrán identificarse como “Creador de IA”.

Instagram empezó a probar una nueva función que apunta directamente a uno de los grandes debates actuales: la transparencia en el uso de inteligencia artificial. Desde ahora, algunos usuarios podrán identificarse como “Creador de IA”, una etiqueta pensada para aquellas cuentas que publican de forma frecuente contenido generado o modificado con herramientas de IA.

La novedad, impulsada por Meta, busca que los usuarios tengan mayor claridad sobre quién (o qué) está detrás de lo que ven en la plataforma. Según explicó la empresa, cada vez más personas se encuentran por primera vez con contenido creado con inteligencia artificial, lo que generó un pedido creciente de mayor transparencia.

Cómo funciona la etiqueta “Creador de IA”

La nueva identificación se suma a las etiquetas que Instagram ya venía implementando, como “Hecho con IA”, que se aplica directamente sobre publicaciones específicas. En este caso, el enfoque cambia: en lugar de señalar un contenido puntual, la etiqueta “Creador de IA” identifica a toda la cuenta.

Los usuarios que opten por activarla verán esta marca en distintos espacios de la app, como el perfil, el Feed, los Reels y la sección Explore. Además, al hacer clic sobre la etiqueta, se desplegará un mensaje aclaratorio indicando que ese perfil publica contenido generado o modificado con inteligencia artificial.

Un punto clave es que esta función será opcional. Es decir, cada creador podrá decidir si suma o no la etiqueta a su perfil mediante un botón específico de “Añadir etiqueta”. Esto responde a la intención de Meta de fomentar la transparencia sin imponer restricciones directas a los usuarios.

Más claridad en la era del contenido generado por IA

El lanzamiento de esta prueba refleja un cambio más amplio dentro del ecosistema digital. A medida que la inteligencia artificial gana protagonismo en la creación de imágenes, videos y textos, las plataformas buscan nuevas formas de diferenciar el contenido generado por humanos del creado con asistencia tecnológica.

Un punto clave es que esta función será opcional.

Hasta ahora, Instagram ya aplicaba etiquetas automáticas cuando detectaba el uso de IA en publicaciones, además de permitir que los creadores las agreguen manualmente. Sin embargo, la introducción de “Creador de IA” marca un paso más allá, al ofrecer un contexto general sobre el tipo de contenido que produce una cuenta.

Por el momento, la función comenzó como una prueba limitada, pero desde la compañía anticiparon que se expandirá a más usuarios en las próximas semanas. Con este movimiento, Instagram intenta posicionarse en el centro de la discusión sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en redes sociales, en un escenario donde la autenticidad del contenido está cada vez más en juego.