Ver Boca vs. Barcelona de Ecuador en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Boca busca la victoria en Ecuador.

Boca visita este martes a las 21 horas a Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El conjunto de Claudio Úbeda busca una victoria que le permita comenzar a encaminar la clasificación a los octavos de final frente al rival más flojo que tiene la zona. El equipo ecuatoriano perdió los tres partidos que disputó hasta el momento en esta instancia, a la que llegó después de eliminar en el repechaje a Argentinos Juniors y Botafogo.

El "Xeneize" viene de cerrar de buena forma la fase regular del torneo Apertura, con victoria 2 a 1 en Santiago del Estero frente a Central Córdoba. Un partido en el que puso un once alternativo e hizo descansar a sus grandes figuras, con apenas un puñado de minutos para algunos futbolistas como Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda y Miguel Merentiel, por lo que llega bien desde lo físico.

Por dónde ver Boca frente a Barcelona de Ecuador

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Barcelona de Guayaquil será transmitido por Telefé, Fox Sports, Disney + y el streaming de Pluto TV, donde se puede ver gratis.

Un gran ausente frente a Barcelona

Boca no podrá contar para este cotejo con el delantero paraguayo Adam Bareiro, que fue expulsado durante el último encuentro por copa ante Cruzeiro en una polémica decisión arbitral. En su lugar estaría Milton Giménez, que viene recuperando la confianza después de convertir un gol frente a Central Córdoba y antes contra Defensa y Justicia, después de haber estado un largo tiempo fuera de los campos por lesión.

Boca viene de perder contra Cruzeiro en la copa.

La otra opción que tiene el "Sifón" en el equipo es ingresar al "Changuito" Zeballos, que le tocó jugar frente a Cruzeiro cuando el "Xeneize" se quedó con un jugador menos. Aunque esta alternativa le quita algo de presencia en el área con solo Merentiel en ataque. De este modo, el once inicial sería Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Merentiel y Giménez.

Así está el grupo de Boca

Antes del arranque de la fecha 4 por la fase de grupos, Boca tiene seis unidades, misma cantidad de puntos que tienen Universidad Católica y Cruzeiro. Por diferencia de gol el conjunto argentino está primero, por lo cual sacar una victoria en Guayquil encaminaría a priori su clasificación, dado que luego le quedan dos encuentros en condición de local para cerrar.