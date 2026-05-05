El Atlético de Madrid del Cholo Simeone perdió frente al Arsenal y quedó eliminado de la Champions League

El Atlético de Madrid cayó por 1 a 0 ante Arsenal en Inglaterra y quedó afuera en semifinales de la Champions League.

El Atlético de Madrid sufrió un durísimo golpe que le pone un cierre a su actual temporada: el conjunto que dirige técnicamente Diego Simeone cayó por 1 a 0 ante Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League, y tras el 1 a 1 obtenido en la ida quedó eliminado del certamen continental. El único tanto del encuentro lo anotó Bukayo Saka a los 44 minutos del primer tiempo, fundamental para darle a los comandados por Mikel Arteta el pase a la final en la que esperan por el ganador del cruce entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares en el 'Colchonero', mientras que Thiago Almada y Nahuel Molina, compañeros en la Selección Argentina, ingresaron desde el banco de suplentes en el complemento.

Los 'Gunners' clasificaron a esta instancia por segunda vez en su historia, y buscarán obtener un histórico título mientras a la vez luchan por consagrarse en la Premier League después de 22 años. Actualmente, a falta de tres fechas para el final, el cuadro londinense marcha líder con 76 unidades, a cinco de distancia del escolta Manchester City que tiene un partido menos.

Video: el gol de Buyako Saka que le dio al Arsenal la clasificación a la final de la Champions

El resumen de la victoria del Arsenal ante Atlético de Madrid por Champions

El encuentro comenzó muy parejo, con ambos equipos priorizando el aspecto defensivo para no darle oportunidades a su rival. Con el pasar de los minutos, parecía que el Arsenal y el Atlético se iban a ir al descanso sin goles. Sin embargo, a los 44 minutos del primer tiempo llegó de manera inesperada el gol del equipo inglés, cuando Saka se encontró dentro del área chica con la pelota luego de un rebote del arquero esloveno Jan Oblak, quien había contenido un potente remate del belga Leandro Trossard.

Bukayo Saka, el héroe de la clasificación del Arsenal a la final de la Champions League.

En el segundo tiempo, el director técnico del Atlético Madrid, el argentino Diego Simeone, realizó varios cambios con el objetivo de refrescar la delantera de sus dirigidos, pero les faltó mucha claridad e ideas en los últimos metros para llegar al empate.

De esta manera, el Arsenal se impuso por 2-1 en el global luego de los 180 minutos que duró la serie y consiguió meterse por segunda ocasión en su historia en la gran final de la Champions League. Su único antecedente en esta instancia data del 2006, cuando perdieron 2-1 frente al Barcelona de España.

Cuándo se jugará la final de la Champions League 2025/2026

El partido por el título entre Arsenal y el ganador de la serie Bayern Munich vs. Paris Saint-Germain se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad de Budapest. El encuentro decisivo del torneo de clubes más importante de Europa marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que este estadio (inaugurado en 2019 y con capacidad para más de 60.000 espectadores) sea sede de una final del certamen. Además, el partido está programado para comenzar a las 13 horas en Argentina.