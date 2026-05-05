Anthropic compromete 200.000 millones de dólares en la nube y los chips de Google: medio

Anthropic se ha comprometido a gastar 200.000 millones de dólares durante cinco años en Google Cloud como parte de un acuerdo reciente, publicó el martes The Information, que citó a una persona con conocimiento del asunto.
El compromiso indica que la empresa emergente de inteligencia artificial (IA) representa más del 40% de la "cartera de pedidos" que Google informó a inversionistas la semana pasada, y que refleja los compromisos contractuales de sus clientes con la nube, según el reporte.
Los contratos que involucran a Anthropic y OpenAI representan ahora más de la mitad de los 2 billones de dólares en carteras de pedidos de los principales proveedores de servicios en la nube, según el medio de noticias digital estadounidense.
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Reuters no pudo verificar de inmediato la información. Anthropic y Google no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las acciones de Alphabet, matriz de Google, subían un 2% en las operaciones tras el cierre de la sesión regular y luego de la publicación del artículo.
Con información de Reuters