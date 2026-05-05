El principal acusado por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre pasado en Florencio Varela, declaró de forma virtual desde el penal de Marcos Paz, donde quedó alojado después de la extradición desde Perú. "Pequeño J" rechazó "toda participación que se le atribuya en relación a los asesinatos" para luego negarse a responder las preguntas que intentó hacer el fiscal. El acusado había sido capturado hace casi ocho meses en plena fuga.

"Pequeño J"nombró a su abogado defensor particular y, tras la reunión que prevé el Código Procesal, se sentó frente a la conexión con el juzgado y declaró. Para los investigadores, la principal hipótesis está relacionada a una venganza por parte de una organización narcocriminal transnacional de origen peruano, presuntamente liderada por el reciente extraditado Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", que había llegado desde Perú con vínculos con la organización narcocriminal conocida como "Los Pulpos de Trujillo" y se había asentado en Capital Federal y parte del Conurbano usando las villas Zavaleta y 1-11-14 en en Bajo Flores como base de operaciones para el tráfico de drogas.

La misma investigación entiende que hubo un robo de drogas o dinero a integrantes de esta organización y señalan que de esa operatoria pudo haber participado Lara, una de las adolecentes asesinadas aunque por el momento no terminan de reconstruir si fue autora del robo o entregadora.

Fuentes Judiciales aseguraron a El Destape que "el acusado sólo se limitó a negar su participación en los asesinatos y nada más", al tiempo que recordó que tras su detención en Pucusana, Perú, y durante el traslado, el mismo Valverde Victoriano había asegurado que era inocente de lo que lo acusaban y que no habían matado a nadie. Sin embargo, una de las detenidas lo señaló a "Pequeño J" y a su ladero Matías Ozorio como actores principales en la planificación y ejecución de los crímenes al tiempo que detalló que ambos habían estado en la casa de Florencio Varela donde llevaron a las chicas, las torturaron, asesinaron y enterraron.

Este dato, sumado a que tanto Valverde Victoriano como Ozorio fugaron rumbo a Perú y se mantenían comunicados hasta el momento en que ambos fueron detenidos y mientras "Pequeño J" negaba su participación en los crímenes, Ozorio decía que los habían llevado hasta el lugar unos narcos a los que les debían dinero.

De qué está acusado

Según la reconstrucción de los investigadores, la participación de los 11 detenidos hasta el momento más los prófugos en la causa está probada. "Pequeño J" está imputado por los delitos de privación ilegítima agravada, homicidio criminis causa en tres hechos agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, lo que lo conduciría a una pena perpetua. Esa misma investigación sostiene que luego de planificar el ataque, secuestraron a las chicas y transmitieron las torturas y crímenes en un grupo cerrado de una red social para alrededor de 45 personas.

Uno de esos destinatarios sería "Señor J", un narcodelincuente llamado Joseph Freyser Cubas Zavaleta que estaba preso al momento de la masacre y que en las últimas semanas se le dictó la falta de mérito por este caso aunque sigue detenido por otra causa de narcotráfico. Para las familias de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, la Cámara Federal de San Martín cometió un error y piden que se avance en esa investigación.

Ahora, la expectativa de las familias de las víctimas y de los abogados querellantes está puesta en que se avance con la investigación por los crímenes y no se dilate la causa buscando seguir el camino de la banda narcocriminal ya que podría perderse tiempo valioso y las familias de Lara, Brenda y Morena entienden que los crímenes no guardan ninguna relación con la estructura total de la banda sino que buscan saber quiénes y por qué cometieron tres de los crímenes más espantosos de la historia criminal argentina.