Cyberdecks: qué es la nueva tendencia en TikTok

Una cyberdeck es una computadora portátil personalizada, construida por el propio usuario.

Las cyberdecks se convirtieron en una de las tendencias tecnológicas más llamativas de TikTok en 2026. Se trata de computadoras portátiles hechas a mano, muchas veces armadas dentro de mochilas, bolsos o incluso objetos reciclados, que combinan funcionalidad con una fuerte impronta estética. En la red social, miles de usuarios —sobre todo jóvenes— muestran sus creaciones DIY (hazlo vos mismo), generando millones de visualizaciones y posicionando a estos dispositivos como un fenómeno viral.

Lo que más llama la atención no es solo su diseño, sino el mensaje detrás: las cyberdecks aparecen como una especie de respuesta al avance de la inteligencia artificial, el diseño minimalista y la producción masiva de tecnología. En lugar de dispositivos cerrados y uniformes, estas computadoras buscan recuperar la personalización, la creatividad y el control del usuario sobre la tecnología que utiliza.

Qué son las cyberdecks

En términos simples, una cyberdeck es una computadora portátil personalizada, construida por el propio usuario y pensada para un uso específico. Suelen incluir una pantalla, un teclado y componentes básicos como placas tipo Raspberry Pi, lo que permite armar dispositivos compactos y funcionales.

El concepto no es nuevo: nace en la cultura cyberpunk de los años 80, especialmente en la novela Neuromancer de William Gibson, donde estos dispositivos eran herramientas para interactuar con sistemas digitales y hackear redes. Con el tiempo, pasaron de ser un elemento de ficción a un proyecto real dentro de comunidades tecnológicas y maker.

Las cyberdecks no buscan reemplazar a las laptops tradicionales, sino ofrecer una alternativa más creativa y personalizada.

Por qué son tendencia en TikTok

El boom actual está impulsado por creadores que llevan el concepto a un terreno más artístico y personal. Un caso emblemático es el de una tiktoker que diseñó una cyberdeck dentro de un bolso decorado con perlas y detalles dorados, logrando millones de visualizaciones. Este tipo de propuestas rompe con la estética tradicional —más técnica y utilitaria— y abre la puerta a diseños más expresivos y hasta “fashion tech”.

Además, muchos de estos dispositivos funcionan incluso sin conexión a internet, ya que pueden almacenar archivos, libros, música o información útil directamente en el hardware. Esto refuerza la idea de independencia tecnológica y autonomía frente a plataformas digitales dominantes.

En definitiva, las cyberdecks no buscan reemplazar a las laptops tradicionales, sino ofrecer una alternativa más creativa y personalizada. En un contexto donde la tecnología parece cada vez más uniforme, este fenómeno refleja una necesidad clara: volver a entender, modificar y apropiarse de los dispositivos que usamos todos los días.